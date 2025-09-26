Trump anticipa que "habrá más" imputaciones tras la acusación formal contra James Comey
Trump anticipa que "habrá más" imputaciones tras la acusación formal contra James Comey
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la imputación de varios delitos al exdirector del FBI James Comey y, aunque ha evitado hablar de una "lista" de potenciales casos, sí ha dado por hecho que "habrá más" imputaciones al margen de la conocida el jueves.
Un gran jurado ha señalado a Comey por falso testimonio y obstrucción a la Justicia en relación a una comparecencia en el Senado en la que informó de las investigaciones abiertas por una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, las primeras a las que se presentó Trump.
El presidente ha acusado a Comey de mentir, ya que dio "una respuesta muy específica" y "le han pillado", y en relación a futuras causas, ha evitado dar nombres. "No hay una lista, pero pienso que habrá más. Son corruptos", ha señalado Trump en declaraciones a los medios.
De hecho, el propio mandatario ya reclamó públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que sea más contundente con sus oponentes y exigió resultados "inmediatos" en las múltiples investigaciones abiertas.
Otras noticias de Donald Trump
- 1
Insfrán y la Formosa del miedo. Un equipo de LA NACION fue perseguido y retenido por una falsa denuncia
- 2
Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
- 3
“Estafados y huérfanos”: estallido de bronca e indignación en un chat de socios de la Rural
- 4
China: un cráneo de más de un millón de años desafía las teorías sobre los orígenes de la especie humana