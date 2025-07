Trump anuncia aranceles del 25% a Japón y Corea del Sur

Por Susan Heavey, Doina Chiacu y Bart H. Meijer

WASHINGTON/BRUSELAS, 7 jul (Reuters) -

El presidente Donald Trump comenzó el lunes a comunicar a sus socios comerciales -desde grandes como Japón y Corea del Sur hasta actores menores- que el 1 de agosto Estados Unidos comenzará a aplicarles aranceles más altos, lo que marca una nueva fase en la guerra comercial que inició este año.

A los 14 países a los que se ha enviado cartas hasta el momento, entre los que se incluyen pequeños exportadores como Serbia, Tailandia y Túnez, se les ha insinuado la posibilidad de entablar más negociaciones, pero se les advirtió de que cualquier medida de represalia será respondida.

"Si por alguna razón deciden elevar sus aranceles, entonces, cualquiera que sea la cifra en la que decidan elevarlos, se añadirá al 25% que cobramos", dijo Trump en las misivas, que publicó en su plataforma Truth Social.

Los aranceles más altos entrarán en vigor el 1 de agosto y no se sumarán a los sectoriales anunciados antes, como los que se aplican a los automóviles y al acero y el aluminio.

El reloj ha estado corriendo para que los países cierren acuerdos con Estados Unidos después de que Trump desató en abril una guerra comercial mundial que ha agitado los mercados financieros y ha hecho que los Gobiernos se apresuren a proteger sus economías.

Los socios comerciales obtuvieron otro indulto cuando Trump firmó un decreto el lunes ampliando hasta el 1 de agosto el plazo para las negociaciones, que originalmente vencían el miércoles.

Trump ha mantenido a gran parte del mundo expectante sobre el resultado de meses de conversaciones con países que esperan evitar las fuertes subidas de aranceles con las que ha amenazado.

La tasa para Corea del Sur es la misma que Trump anunció inicialmente el 2 de abril, mientras que la de Japón es un punto superior a la anunciada en un principio.

Trump frenó una semana después todos los llamados aranceles recíprocos al 10% hasta el 9 de julio para permitir las negociaciones.

Hasta ahora solo ha alcanzado acuerdos con Reino Unido y Vietnam. Wendy Cutler, vicepresidenta del Asia Society Policy Institute, dijo que era lamentable que Trump suba los aranceles a dos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, pero que aún había tiempo para un avance en las negociaciones. "Si bien la noticia es decepcionante, no significa que el partido haya terminado", dijo Cutler. Trump dijo más tarde el lunes que Estados Unidos impondría aranceles del 25% a Túnez, Malasia y Kazajistán; del 30% a Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina; del 35% a Serbia y Bangladés; del 36% a Camboya y Tailandia y del 40% a Laos y Myanmar. Las embajadas de Japón y Corea del Sur no respondieron inmediatamente al anuncio. AMENAZA A LOS BRICS Por su parte, la Unión Europea sigue aspirando a alcanzar un acuerdo comercial antes del 9 de julio, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo un "buen intercambio" con Trump, según un portavoz del Ejecutivo comunitario. Sin embargo, no quedó claro de inmediato si hubo algún avance significativo en las conversaciones para evitar la imposición de amplias alza arancelarias al mayor socio comercial de Washington. La UE se ha debatido entre impulsar un acuerdo comercial rápido y leve o usar su propio peso económico para intentar obtener un resultado mejor. Trump elevó la presión amenazando la semana pasada con imponer un arancel del 17% a las exportaciones agrícolas y alimentarias de la UE. También puso en el punto de mira a los miembros del grupo de naciones en desarrollo BRICS, cuyos líderes se reunieron en Brasil, amenazando con un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con sus políticas "antiestadounidenses". El grupo BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos, de reciente adhesión. (Reporte de Susan Heavey, Doina Chiacu, Bart H. Meijer, Friederike Heine, Dmitry Antonov, Amir Orusov y Ilona Wissenbach; escrito por Matthias Williams; editado en español por Carlos Serrano)