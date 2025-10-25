Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

Donald Trump, que decidió esta semana romper relaciones comerciales con Canadá en represalia por una campaña publicitaria en contra de los aranceles estadounidenses, anunció el sábado en su plataforma Truth Social que aumentará 10% las tasas aduaneras a Ottawa.

"Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE", declaró el presidente estadounidense, refiriéndose a la campaña publicitaria contra los aranceles que se emitió durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia.

"Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente", añadió el mandatario.

ph/sst/dg/val