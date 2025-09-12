Trump anuncia captura del presunto asesino de Charlie Kirk; es un joven de 22 años de Utah

OREM, Utah, EE.UU. (AP) — El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump el viernes en un comunicado que representa un avance significativo en la investigación de un asesinato selectivo que ha generado nuevas alarmas sobre la violencia política en Estados Unidos.

"Con un alto grado de certeza, lo tenemos", anunció Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel. Dijo que un ministro involucrado con las fuerzas del orden entregó al sospechoso a las autoridades.

"Alguien muy cercano a él dijo: 'Hmm, ese es él'", comentó Trump.

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a Associated Press. Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

El FBI y el Departamento de Justicia no comentaron de inmediato, pero se planea una conferencia de prensa en Utah, donde ocurrió el asesinato en un campus universitario esta semana, para más tarde el viernes. La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieran ayuda pública al publicar fotografías adicionales del sospechoso, una acción que parecía indicar que las fuerzas del orden no estaban seguras del paradero de la persona.

