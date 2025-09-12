LA NACION

Trump anuncia el arresto del supuesto asesino de Charlie Kirk

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes, "con un alto grado de certeza", que las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a la persona que el miércoles asesinó de un disparo al activista ultraconservador Charlie Kirk, abatido durante un acto en una universidad de Utah.

"Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia", ha declarado Trump, en una entrevista a Fox News en la que ha aplaudido el "gran trabajo" de todas las administraciones y fuerzas implicadas.

El mandatario ha señalado que, en caso de que sea declarado culpable, "espera" que sea condenado a muerte, ya que Kirk "era una buena persona y no se merecía esto".

Trump ya anunció el jueves que le concederá a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

