Trump anuncia en reunión Junta por la Paz que se recaudaron US$7.000 millones para Gaza

Por Steve Holland, Simon Lewis y Samia Nakhoul

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves, en la primera reunión de su Junta por la Paz, que se han aportado 7.000 millones de dólares a un fondo cuyo objetivo es reconstruir Gaza una vez que Hamás se desarme, una meta que está lejos de hacerse realidad

El desarme de los milicianos de Hamás y la consiguiente salida de las tropas israelíes, la cuantía del fondo de reconstrucción y el flujo de ayuda humanitaria a la población de Gaza son algunos de los principales temas que probablemente pondrán a prueba la eficacia de la junta en las próximas semanas y meses

En una serie de anuncios al final de un largo y errático discurso, Trump dijo que Estados Unidos hará una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta por la Paz. Afirmó que los países contribuyentes habían recaudado 7.000 millones de dólares como pago inicial para la reconstrucción de Gaza

Trump propuso por primera vez la creación de la junta en septiembre, cuando anunció su plan para poner fin a la guerra en Gaza. Más tarde dejó claro que el mandato de la junta se ampliaría para abordar otros conflictos en todo el mundo

El mandatario también dijo que la FIFA recaudará 75 millones de dólares para proyectos relacionados con el fútbol en Gaza y que las Naciones Unidas aportarán 2.000 millones de dólares para ayuda humanitaria

La Junta ha sido objeto de controversia. Incluye a Israel, pero no a representantes palestinos, y la sugerencia de que podría abordar otros retos ha suscitado la preocupación de que socave el papel de la ONU como principal plataforma para la diplomacia global y la resolución de conflictos

"Vamos a fortalecer las Naciones Unidas", dijo Trump, tratando de calmar a sus críticos. "Es realmente muy importante"

La reunión se produjo en un momento en que Trump amenaza con una guerra contra Irán y se ha embarcado en un enorme refuerzo militar en la región por si la república islámica se niega a renunciar a su programa nuclear

Trump afirmó que en 10 días sabría si es posible llegar a un acuerdo. "Tenemos que alcanzar un acuerdo significativo", declaró

El evento tuvo el aire de un mitin de campaña de Trump, con música a todo volumen de su ecléctica lista de reproducción, que incluye desde Elvis Presley hasta los Beach Boys. Se repartieron gorras rojas de Trump entre los participantes

GAZA, CENTRAL

El desarme de los milicianos de Hamás para que un grupo de fuerzas de paz pueda comenzar su misión sigue siendo un punto conflictivo importante, y no se espera que la fuerza se despliegue hasta dentro de semanas o meses

Hamás, temeroso de las represalias israelíes, se ha mostrado reacio a entregar las armas como parte del plan de 20 puntos de Trump para Gaza, que logró un frágil alto el fuego el pasado mes de octubre en la guerra de Gaza, que dura ya dos años

Trump dijo que esperaba que no fuera necesario recurrir a la fuerza para desarmar a Hamás. Afirmó que el grupo había prometido desarmarse y que "parece que lo van a hacer, pero tendremos que averiguarlo"

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en Israel que Hamás será desarmado de una forma u otra. "Muy pronto, Hamás se enfrentará a un dilema: desarmarse pacíficamente o ser desarmado por la fuerza", afirmó

En Gaza, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, sostuvo que cualquier fuerza internacional debe "supervisar el alto el fuego e impedir que la ocupación (israelí) continúe su agresión". El desarme podría discutirse, dijo, sin comprometerse directamente a ello

Hamás, que ha reanudado la administración del enclave, dice que está dispuesto a ceder el poder a un comité de tecnócratas palestinos respaldado por Estados Unidos y liderado por Ali Shaath, pero que Israel no ha permitido la entrada del grupo en Gaza. Israel aún no ha comentado estas afirmaciones. (Información de Steve Holland, Simon Lewis y Samia Nakhoul; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Javier Leira)