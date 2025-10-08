LA NACION

Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

El presidente de Estados Unidos Donald Trump
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han acordado la primera fase de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz", ha afirmado Trump en una publicación en su red social, Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo".

La firma de esta etapa inicial supondrá "que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", ha descrito el mandatario.

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha destacado antes de agradecer "a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

