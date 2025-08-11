Trump anuncia que "liberará" este lunes Washington: "La escoria desaparecerá"
MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que este lunes será el "día de la liberación" para Washington D.C., después de adelantar que tomaría medidas para reducir la delincuencia y la presencia de personas sin hogar en la capital norteamericana.
"El crimen, el salvajismo, la inmundicia y la escoria desaparecerán", ha proclamado en un mensaje en su cuenta de Truth Social, desde donde ha dado por terminados "los días de los asesinatos o ataques sin piedad contra personas inocentes".
Trump, que se ha jactado de haber "arreglado" el problema migratorio en la frontera sur, ha enfatizado que "D.C. es el próximo" objetivo, dentro de una controvertida campaña que ha puesto en el punto de mira a una ciudad gobernada por el Partido Demócrata.
Entre los planes de Trump figuraría el despliegue de la Guardia Nacional --hasta 1000 efectivos, según fuentes citadas por NBC News--, pese a que las autoridades locales insisten en que los datos no reflejan el supuesto aumento de la delincuencia al que alude el inquilino de la Casa Blanca.
