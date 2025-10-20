Trump anuncia que visitará China a principios de 2026

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que visitará China a principios de 2026 y ha destacado la "muy buena relación comercial" que tiene su país con el gigante asiático.

"Vamos a hacer una gira. Me han invitado a ir a China y voy a hacerlo a primeros del año próximo", ha asegurado Trump durante un acto con la prensa desde la Casa Blanca.

"Lo tenemos casi cerrado. Creo que vamos a tener una muy buena relación con China", ha destacado durante el evento, en el que ha comparecido junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump ha asegurado que la "muy buena" relación comercial con China servirá para evitar conflictos con Taiwán o Australia.

"Creo que vamos a llevarnos muy bien en lo que respecta a Taiwán. Eso no significa que no sea la niña de sus ojos porque probablemente sí lo es, pero no veo que vaya a pasar nada. Tenemos una muy buena relación comercial", ha destacado.

Trump ha respondido así a la pregunta de si considera que la venta de submarinos nucleares de ataque estadounidenses a Australia dentro de la alianza AUKUS será una disuasión para China en la región del Pacífico.

"Vamos a alcanzar un acuerdo comercial muy fuerte. Los dos vamos a estar contentos", ha añadido en referencia a la reunión prevista con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.