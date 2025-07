Trump anuncia un arancel del 25% a las importaciones procedentes de la India

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que los productos procedentes de la India serán gravados con un arancel del 25% a partir del próximo 1 de agosto, añadiendo que además impondrá una multa al país asiático de la que no ha ofrecido más detalles. En una publicación en TruthSocial, el inquilino de la Casa Blanca ha indicado que Estados Unidos mantiene "UN DÉFICIT COMERCIAL MASIVO CON INDIA", añadiendo que, si bien se trata de un aliado, a lo largo de los años se han hecho relativamente pocos negocios con este país debido a sus aranceles demasiado altos y a que "tienen las barreras comerciales no monetarias más severas y molestas de cualquier país". "Además, siempre han comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y son el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China, en un momento en que todos quieren que Rusia DETENGA LA MATANZA EN UCRANIA. ¡TODO MAL! POR LO TANTO, INDIA PAGARÁ UN ARANCEL DEL 25%, MÁS UNA MULTA POR LO ANTERIOR, A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO", ha anunciado. Por otro lado, el presidente estadounidense ha afirmado que el próximo 1 de agosto, fecha en la que entrarán en vigor los nuevos aranceles impuestos a varios de sus socios comerciales, será "un gran día para América", asegurando que "LA FECHA LÍMITE DEL 1 DE AGOSTO. SE MANTIENE FIRME Y NO SE PRORROGARÁ".