Trump anuncia un aumento del 10% de los aranceles a Canadá

WASHINGTON, 25 oct (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que estaba subiendo los aranceles a Canadá un 10% "más de lo que están pagando ahora", apenas dos días después de poner fin a las conversaciones comerciales con Ottawa por lo que dijo que era una publicidad engañosa.

Trump anunció los aranceles más altos en una publicación de Truth Social el sábado, en referencia a un anuncio emitido por el Gobierno de la provincia canadiense de Ontario con un video del fallecido presidente Ronald Reagan, un icono republicano, diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el viernes que Canadá estaba dispuesta a reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

El Departamento de Comercio estadounidense, la Casa Blanca y la oficina de Carney no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

(Reporte de Jasper Ward y Valerie Volcovici; edición en español de Javier López de Lérida)