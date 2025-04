Trump anunciará aranceles "recíprocos" en una arriesgada medida que podría transformar la economía

WASHINGTON (AP) — Después de semanas de expectativas por parte de la Casa Blanca y nerviosismo del público, el presidente estadounidense Donald Trump está listo para anunciar el miércoles una serie de aranceles que él mismo describe como "recíprocos" tanto para amigos como para enemigos.

Los nuevos aranceles, que se anunciarán en lo que Trump ha llamado "Día de la Liberación", son un intento de impulsar la manufactura en Estados Unidos y castigar a otros países por lo que, según dice, son años de prácticas comerciales injustas. Pero, según la mayoría de los análisis de los economistas, el movimiento arriesgado amenaza con sumir la economía en una recesión y desmantelar alianzas de décadas.

La Casa Blanca muestra confianza a pesar de la apuesta política y financiera que se está llevando a cabo.

"El 2 de abril de 2025 será recordado como uno de los días más importantes en la historia moderna de Estados Unidos", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una conferencia de prensa el martes, añadiendo que los nuevos aranceles entrarán en vigor de inmediato.

Horas antes del discurso de Trump previsto para el miércoles por la tarde seguían sin conocerse detalles sobre los planes arancelarios del mandatario. El índice bursátil S&P 500 subía ligeramente en las primeras operaciones de la jornada debido a que los inversores esperan tener más certidumbre sobre su agenda.

Los aranceles recíprocos que Trump planea anunciar se producen luego de anuncios recientes similares de impuestos del 25% sobre las importaciones de automóviles; gravámenes contra China, Canadá y México, y aranceles ampliados sobre el acero y el aluminio. Trump también ha impuesto aranceles contra países que importan petróleo de Venezuela y planea impuestos de importación separados sobre medicamentos farmacéuticos, madera, cobre y chips de computadora.

Ninguna de las señales de advertencia sobre un mercado de valores en caída o que el sentimiento del consumidor se haya volviendo sombrío ha hecho que el gobierno dude públicamente de su estrategia.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, ha sugerido que los nuevos aranceles recaudarán 600.000 millones de dólares anualmente, lo que sería el mayor aumento de impuestos desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a los legisladores que los aranceles serían limitados y podrían ser negociados a la baja por otros países, según la oficina del representante Kevin Hern, republicano de Oklahoma.

Es probable que los importadores transfieran parte del costo de los impuestos a los consumidores. El Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale estima que un arancel universal del 20% costaría al hogar promedio entre 3.400 y 4.200 dólares adicionales.

La premisa del gobierno republicano es que los fabricantes aumentarán rápidamente la producción nacional y crearán nuevos empleos en fábricas.

Basándose en la posibilidad de aranceles amplios del 20% que han sido planteados por algunos asesores de la Casa Blanca, la mayoría de los análisis ven una economía trabada por precios más altos y estancamiento. El crecimiento económico de Estados Unidos, medido por el producto interno bruto, sería aproximadamente un punto porcentual más bajo, y la ropa, el petróleo, los automóviles, la vivienda, los comestibles e incluso los seguros costarían más, según el análisis del Laboratorio de Presupuesto.

Trump estaría aplicando estos aranceles de manera unilateral, ya que tiene formas de hacerlo legalmente sin la aprobación del Congreso. Eso facilita que los legisladores y responsables de políticas demócratas critiquen al gobierno republicano, si la incertidumbre expresada por las empresas y el sentimiento del consumidor en declive son, de hecho, señales de problemas por venir.

Heather Boushey, quien fue miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca del expresidente Joe Biden, señaló que los aranceles menos agresivos que Trump impuso durante su primer mandato no lograron provocar el renacimiento manufacturero que prometió a los votantes.

"No estamos viendo indicios del auge que el presidente prometió", dijo Boushey. "Es una estrategia fallida".

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que los aranceles eran fundamentalmente una forma para que Trump aumentara los ingresos con el fin de pagar sus planes de ampliar unos recortes de impuestos sobre la renta que favorecen desproporcionadamente a millonarios y multimillonarios.

"Casi todo lo que hacen, incluidos los aranceles, me parece que está dirigido a obtener esos recortes de impuestos para los ricos", dijo Schumer el martes en el Senado.

Incluso los republicanos que confían en los instintos de Trump han reconocido que los aranceles podrían ser disruptivos para una economía con una tasa de desempleo saludable del 4,1%.

"Veremos cómo se desarrolla todo", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. "Puede ser complicado al principio. Pero creo que esto tendrá sentido para los estadounidenses y ayudará a todos los estadounidenses".

Los socios comerciales tradicionales están preparando sus propias contramedidas. Canadá ya ha impuesto algunas en respuesta a los aranceles del 25% que Trump vinculó al tráfico de fentanilo. La Unión Europea, en respuesta a los aranceles sobre el acero y el aluminio, impuso impuestos sobre bienes estadounidenses por valor de 26.000 millones de euros (28.000 millones de dólares), incluyendo el bourbon, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel del 200% sobre el alcohol europeo.

Muchos aliados sienten que han sido arrastrados a una confrontación por Trump, quien rutinariamente dice que amigos y enemigos básicamente han estafado a Estados Unidos con una mezcla de aranceles y otras barreras comerciales.

La otra cara de la moneda, por supuesto, es que los estadounidenses también tienen los ingresos para elegir comprar vestidos de diseñador de casas de moda francesas y autos de fabricantes alemanes, mientras que los datos del Banco Mundial muestran que la UE tiene ingresos per cápita más bajos que Estados Unidos.

"Europa no ha iniciado esta confrontación", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "No necesariamente queremos tomar represalias, pero, si es necesario, tenemos un plan sólido para tomar represalias y lo usaremos".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, repitió el miércoles su llamado para evitar una guerra comercial entre la UE y Estados Unidos, señalando que afectaría a las dos partes y tendría “fuertes” consecuencias para la economía de su país.

Debido a que Trump ha promocionado sus aranceles sin proporcionar detalles, ha generado una sensación más profunda de incertidumbre para el mundo, una señal de que la desaceleración económica podría extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos a otras naciones que verían a una persona a quien culpar.

Ray Sparnaay, gerente general de JE Fixture & Tool, una empresa canadiense de herramientas y matrices que se encuentra al otro lado del río Detroit, dijo que la incertidumbre ha aplastado la capacidad de su empresa para hacer planes.

"Se van a implementar aranceles. Simplemente no sabemos en este momento", dijo el lunes. "Ese es uno de los mayores problemas que hemos tenido probablemente desde —bueno, desde noviembre— es la incertidumbre. Básicamente ha ralentizado todos nuestros procesos de cotización, los negocios que esperamos asegurar se han estancado".

Leavitt es uno de los tres funcionarios del gobierno que enfrentan una demanda de The Associated Press que alude a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales que desaprueban. La Casa Blanca dice que la AP no ha acatado un decreto para referirse al Golfo de México como el Golfo de Estados Unidos.

___

Los periodistas de The Associated Press Mike Householder en Oldcastle, Canadá; Sylvie Corbet en París y Lisa Mascaro en Washington contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.