Trump anunciará el viernes su elección para la presidencia de la Fed tras reunirse con Warsh

Por Bo Erickson y Andrea Shalal

WASHINGTON, 30 ene (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que tiene la intención de anunciar el viernes su elección para sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras se intensifican las especulaciones de que el nombramiento recaerá en el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

"Mañana por la mañana anunciaré al presidente de la Fed", dijo Trump el jueves en el Kennedy Center, en respuesta a una pregunta de Reuters. El elegido es "una persona que no sorprenderá demasiado a la gente". "Muchos piensan que se trata de alguien que podría haber ocupado el cargo hace unos años. Será alguien muy respetado, alguien conocido por todos en el mundo financiero", añadió.

Bloomberg News informó más tarde de que la Casa Blanca se está preparando para que Trump nomine a Warsh, citando a fuentes cercanas al asunto.

Warsh acudió a la Casa Blanca para reunirse con Trump el jueves, según una fuente cercana.

Una segunda fuente, informada sobre la conversación, dijo que el exgobernador de la Fed impresionó a Trump, y añadió que nada era definitivo hasta que Trump anunciara su elección.

Trump quiere que la Fed recorte los tipos de interés de forma considerable. Su creciente presión sobre Powell y la Fed para que recorten los tipos ha dado lugar a la posibilidad de que Powell permanezca en la Fed después de mayo para intentar protegerla de nuevas presiones políticas. El mandato independiente de Powell como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028.

La Fed, que recortó los tipos tres veces en 2025, mantuvo su tipo de interés de referencia sin cambios en el rango del 3,50%-3,75% tras la conclusión de una reunión de política monetaria de dos días celebrada el miércoles. Trump afirma que el tipo debería ser entre dos y tres puntos porcentuales más bajo, un nivel históricamente compatible con una economía estancada o en declive.

La economía creció a una tasa anualizada del 4,4% en el tercer trimestre, según datos del Departamento de Comercio.

Durante los meses que ha durado la búsqueda del sucesor de Powell por parte del Gobierno de Trump, se ha visto cómo el presidente se ha decantado por diferentes candidatos, al tiempo que ha intensificado su campaña para influenciar a la Fed, cuya independencia de la presión política se considera clave para su capacidad de controlar la inflación. En los últimos meses, Trump ha intentado despedir a un gobernador de la Fed en un caso que ahora se encuentra ante el Tribunal Supremo, y su Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre Powell por los sobrecostes de las renovaciones en la sede de la Fed en Washington, una medida que el presidente de la Fed ha calificado de "pretexto" para presionarlo sobre la política monetaria.

CUATRO CANDIDATOS EN LA LISTA DE TRUMP

Todos los candidatos para tomar el relevo de Powell coinciden con Trump en que los tipos deberían ser más bajos. Ese fue uno de los criterios explícitos del presidente para su elección. El jueves, Warsh saltó a la cabeza de las apuestas como favorito para el puesto, con una cotización en los mercados de predicción Polymarket y Kalshi que situaba sus posibilidades en más del 80%.

Warsh ha pedido un cambio de régimen en el banco central y quiere, entre otras cosas, un balance más reducido de la Fed, un objetivo que parece contradecir la preferencia de Trump por una política monetaria más flexible. Trump estuvo a punto de elegir a Warsh en 2018 para el puesto, pero en su lugar eligió a Powell, una decisión que el presidente ha lamentado pública y ruidosamente durante gran parte del tiempo desde entonces.

Rick Rieder, director de inversiones del negocio global de renta fija de BlackRock, era hasta el miércoles el favorito para ser el candidato de Trump. Rieder, que nunca ha trabajado en el Gobierno ni en la Fed, aportaría aire fresco a una institución a la que el presidente acusa de tener un sesgo político arraigado. El gobernador de la Fed Christopher Waller, uno de los dos responsables de política monetaria que se opusieron esta semana a la decisión del banco central de mantener los tipos sin cambios, también está en la carrera. Fue el primer responsable de la Fed en defender la bajada de los tipos por motivos económicos, argumentando que los aranceles no provocarían inflación y que la economía necesitaba apoyo, dos argumentos que han convencido a muchos de sus compañeros y han contribuido a sellar el apoyo a las bajadas de tipos del año pasado. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, era uno de los primeros favoritos para el puesto, pero ahora se considera una opción poco probable después de que Trump dijera que prefería mantenerlo en su cargo actual. Hassett es economista y defensor acérrimo de muchas de las políticas del presidente que desafían la ortodoxia, como los aranceles elevados y la represión de la inmigración.

(Información de Bo Erickson, Andrea Shalal, Jarrett Renshaw, Steve Holland y Ann Saphir; edición de Franklin Paul, Paul Simao y Tom Hogue; edición en español de María Bayarri Cárdenas)