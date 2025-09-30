Trump anunciará que Pfizer rebajará el precio de muchos medicamentos

WASHINGTON, 30 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará el martes que la farmacéutica Pfizer planea bajar el precio de muchos de sus medicamentos en el país, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

La Casa Blanca también lanzará la página web TrumpRx para que los ciudadanos compren de forma directa los fármacos, agregó el funcionario. Pfizer venderá algunos de sus medicamentos directamente a los consumidores a través de ella.

Pfizer también anunciará un impulso de US$70.000 millones para investigación y desarrollo y fabricación a nivel doméstico, según el funcionario.

Trump dijo en julio a 17 laboratorios líderes que debían igualar los precios más baratos que tenían en el extranjero, una política que el mandatario calificó como de precios de Nación Más Favorecida.

Asimismo, les instó a responder con sus compromisos para el 29 de septiembre. Pfizer es la primera compañía que anuncia un acuerdo.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr, dijo el mes pasado en una reunión de gabinete que el Gobierno estuvo tratando una por una con las empresas, agregando que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, estaba usando la amenaza de aranceles sobre la industria como palanca adicional. (Reporte de Nandita Bose y Jarrett Renshaw en Washington; editado en español por Carlos Serrano)