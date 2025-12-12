Trump aparece en nuevas fotos de registros de Epstein

Por Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 12 dic (Reuters) - Los demócratas de un panel de supervisión del Congreso publicaron el viernes más de una decena de nuevas imágenes propiedad del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente Donald Trump.

Trump aparece en tres de las 19 fotos compartidas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que dijeron que están revisando más de 95.000 imágenes del patrimonio de Epstein.

En una foto en blanco y negro, Trump aparece sonriendo con varias mujeres -cuyos rostros están ocultos- a su lado. Una segunda imagen muestra a Trump de pie junto a Epstein, y una tercera, menos clara, le muestra sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está borrado, con la corbata roja aflojada. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos.

El expresidente Bill Clinton, el exasesor de Trump Steve Bannon, Bill Gates y el exsecretario del Tesoro Larry Summers también aparecen en el lote de imágenes, así como juguetes sexuales, un "condón Trump" de US$4,50 adornado con la cara de Trump y la frase en mayúsculas "¡SOY ENOOORME!".

“Estas perturbadoras fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo", dijo en un comunicado el representante Robert García de California, el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión.

"No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense sepa la verdad. El Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los archivos, YA".

Los congresistas demócratas dijeron que ocultaron los rostros de las mujeres para proteger las identidades de las víctimas de Epstein.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Trump y Epstein fueron amigos durante la década de 1990 y principios de 2000, pero el republicano dice que rompió los lazos antes de que Epstein se declarara culpable de cargos de prostitución.

Trump ha negado sistemáticamente conocer los abusos y el tráfico sexual de menores por parte de Epstein. (Reportaje de Nolan D. McCaskill; Edición en español de Javier López de Lérida)