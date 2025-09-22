Trump aprobará el acuerdo de TikTok con un decreto esta misma semana, según WSJ

22 sep (Reuters) -

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apruebe un acuerdo para la aplicación de vídeos cortos TikTok a través de un decreto, declarando que satisface los requisitos de la ley esta semana, informó The Wall Street Journal el lunes.

Trump ha dicho que Estados Unidos y China han progresado en un acuerdo que requiere que los activos estadounidenses de TikTok se transfieran a propietarios estadounidenses de la china ByteDance.

TikTok y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

Trump había dicho el domingo que el magnate de los medios de comunicación Lachlan Murdoch y los líderes empresariales Larry Ellison y Michael Dell participarían como inversores estadounidenses en un acuerdo propuesto para que TikTok siga operando en Estados Unidos.

Según el acuerdo previsto, los activos estadounidenses de TikTok serían propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses y estarían gestionados en Estados Unidos por un consejo de administración con credenciales de seguridad nacional y ciberseguridad, informó Reuters el sábado, basándose en un alto cargo de la Casa Blanca. (Información de Arsheeya Bajwa en Bengaluru; edición de Shreya Biswas; edición en español de María Bayarri Cárdenas)