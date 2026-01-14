Trump aprueba la venta de chips avanzados de Nvidia a China bajo nuevas restricciones

Por Karen Freifeld, David Shepardson y Alexandra Alper

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) -

El Gobierno de Trump dio luz verde formal a las ventas a China de los segundos chips más potentes de IA de, estableciendo una norma que probablemente pondrá en marcha los envíos del H200, a pesar de la preocupación entre los sectores más duros con China en Washington.

Según la normativa, los chips serán revisados por un laboratorio de pruebas externo para confirmar sus capacidades técnicas de IA antes de que puedan enviarse a China, que no puede recibir más del 50% de la cantidad total de chips vendidos a clientes estadounidenses. Nvidia tendrá que certificar que hay suficientes H200 en Estados Unidos, mientras que los clientes chinos deberán demostrar "procedimientos de seguridad suficientes" y no podrán utilizar los chips con fines militares. Estas condiciones no se habían establecido previamente.

En un comunicado, Nvidia dijo que la medida del presidente estadounidense, Donald Trump, "logra un equilibrio meditado que es excelente para Estados Unidos" y ayudará a la compañía a competir en el mercado mundial de chips.

"Los críticos del Gobierno están promoviendo involuntariamente los intereses de los competidores extranjeros en las listas de entidades estadounidenses: Estados Unidos siempre debería querer que su industria compita por negocios comerciales examinados y aprobados, apoyando empleos reales para estadounidenses reales", dijo Nvidia.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump anunció el mes pasado que permitiría la venta de chips a cambio de una tasa del 25% para el Gobierno estadounidense. La decisión provocó las críticas de los partidarios de una línea dura hacia China en todo el espectro político estadounidense por la preocupación de que los chips potenciaran el ejército de Pekín y erosionaran la ventaja estadounidense en inteligencia artificial.

Jay Goldberg, analista de renta variable de Seaport Research, dijo que los límites a las exportaciones parecían ser un compromiso que ponía algunas restricciones a las ventas de Nvidia en China, pero que podría ser difícil de aplicar.

"Como hemos visto, las empresas (chinas) han encontrado formas de acceder a esos chips, y el Gobierno estadounidense parece muy transaccional en su enfoque de las exportaciones de chips", dijo Goldberg. "Dicho de otro modo, esto parece una tirita, un intento temporal de cubrir la enorme laguna existente entre los responsables de la política de exportación del Gobierno estadounidense".

PEDIDOS CHINOS DE H200 SUPERAN LOS 2 MILLONES Las empresas tecnológicas chinas han hecho pedidos de más de 2 millones de chips H200 que tienen un precio aproximado de US$27.000 cada uno, según informó Reuters el mes pasado, superando el inventario de Nvidia de 700.000 de los chips.

En la Feria de Electrónica de Consumo celebrada la semana pasada en Las Vegas, el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la empresa estaba aumentando la producción de chips H200 en un escenario de fuerte demanda tanto de China como del resto del mundo, lo que estaba haciendo subir el precio del alquiler de los chips H200, que actualmente se encuentran en los centros de datos de computación en nube. Saif Khan, que fue director de tecnología y seguridad nacional en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca bajo el mandato del expresidente Joe Biden, dijo que la norma impulsaría sustancialmente las capacidades de IA de China.

"La norma permitiría la entrada en China de unos dos millones de chips de IA avanzados como el H200, una cantidad equivalente a la capacidad de cálculo que posee hoy en día una empresa estadounidense típica de IA de frontera", dijo Khan. "El Gobierno también se enfrentará a desafíos para hacer cumplir los requisitos de conocimiento del cliente de la regla que restringen a los proveedores de nube chinos de apoyar usos nefastos".

Tales preocupaciones habían llevado al Gobierno de Biden a prohibir las ventas de chips avanzados de IA a China. Sin embargo, el Gobierno de Trump, dirigido por el máximo responsable de la IA de la Casa Blanca, David Sacks, argumenta que el envío de chips avanzados de IA a China desalienta a los competidores chinos —como Huawei, fuertemente sancionada— a redoblar sus esfuerzos para ponerse al día con los diseños de chips más avanzados de Nvidia y AMD.

Cuando Trump anunció las ventas el mes pasado, dijo que se exportarían a China "bajo condiciones que permitan mantener una fuerte Seguridad Nacional".

No obstante, han surgido preguntas en torno a si el Gobierno impondría en la práctica algún límite a los envíos de chips, o incluso si Pekín permitiría sus ventas a nivel nacional.

Reuters informó el mes pasado de que Estados Unidos había iniciado una revisión que podría dar lugar a los primeros envíos de los chips a China. (Información de Karen Freifeld, Alexandra Alper, David Shepardson, Bhargav Acharya y Stephen Nellis; Edición de Deepa Babington, Lincoln Feast y Jamie Freed; edición en español de Paula Villalba)