Trump apuesta por la intimidación para obligar a los líderes venezolanos a alinearse con eeuu

*

Planteamiento de Trump pasa por amenazas y posibles ofertas de amnistía

*

Autoridades venezolanas se mantienen desafiantes

*

EEUU quiere influir en Venezuela sin desplegar fuerzas terrestres

Por Matt Spetalnick, Gram Slattery y Humeyra Pamuk

WASHINGTON/PALM BEACH, EEUU, 4 ene (Reuters) -

Después de sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, el Gobierno de Donald Trump está apostando a que puede intimidar ⁠al círculo íntimo del líder venezolano para que se pliegue a los planes de Estados ⁠Unidos con amenazas de nuevas acciones militares que podrían ponerlos en riesgo de un destino similar, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los asesores del presidente Donald Trump también creen que pueden trabajar entre bastidores con la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien, a pesar de su desafío público, es vista como una tecnócrata que podría estar dispuesta a trabajar con Estados Unidos en una transición política y en cuestiones ⁠clave relacionadas con el ‌petróleo, según tres personas informadas sobre la ​estrategia de Washington.

Sin embargo, el plan, aún vago, se enfrenta a numerosas complicaciones, incluyendo cuánto más lejos está Trump dispuesto a ir militarmente, lo que plantea dudas sobre su capacidad para doblegar al Gobierno venezolano a su ​voluntad.

Los posibles edulcorantes para los ayudantes de Maduro serían ofertas de amnistía o exilio seguro del tipo que Maduro rechazó en sus últimos días antes de su captura por las fuerzas especiales estadounidenses el sábado, según una ‌fuente. Ahora está encerrado en un centro de detención de Nueva York a la espera de comparecer el lunes ante un tribunal por ‌cargos de narcotráfico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dos poderosos ​miembros del círculo íntimo de Maduro, por los que Estados Unidos ofrece multimillonarias recompensas, siguen siendo potenciales saboteadores de cualquier acuerdo de este tipo con Estados Unidos, dada su autoridad sobre el aparato militar y de inteligencia del país.

La Casa Blanca no quiso responder a las preguntas de Reuters, remitiéndose en su lugar a los comentarios del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, difundidos el domingo.

El esfuerzo de Trump también podría verse socavado si los demócratas pueden convencer a suficientes republicanos para restringir la financiación de cualquier otra operación militar en Venezuela, lo que enviaría un mensaje a Venezuela de que la mano de Trump podría debilitarse.

El voto del presidente estadounidense el sábado de "dirigir" la Venezuela post Maduro parece por ahora más una aspiración a ejercer control externo -o al menos una fuerte influencia- sobre el país de la OPEP sin desplegar fuerzas terrestres estadounidenses, lo que tendría poco apoyo público en casa.

Pero los funcionarios estadounidenses creen que aún pueden obtener la cooperación de las autoridades venezolanas manteniendo una enorme fuerza militar frente a las costas del país y manteniendo viva la amenaza de más ataques aéreos, la presión sobre

los leales a Maduro y, como último recurso, ⁠el envío de un contingente de militar estadounidenses.

"Esta es la espada que Trump tiene colgando sobre ellos", dijo la fuente a Reuters.

Los líderes que quedan en Venezuela podrían sentirse especialmente vulnerables debido al daño infligido por los ataques aéreos estadounidenses a los sistemas de defensa antiaérea del país, según una segunda fuente ​familiarizada con el asunto.

Otra fuente importante de influencia, subrayada por Rubio en los noticiarios de televisión dominicales, es mantener una "cuarentena" sobre los envíos de petróleo venezolano, el principal sustento financiero del Gobierno.

El senador Tom Cotton, presidente republicano del Comité de Inteligencia del Senado, fue explícito sobre la amenaza al Gobierno venezolano al declarar a la CNN: "Si no quieren seguir los pasos de Maduro, tienen que empezar a cumplir nuestras exigencias”.

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS DESAFIANTES

Altos funcionarios venezolanos, que han calificado la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores como un secuestro y acusaron a Estados Unidos de tratar de robar las vastas reservas de petróleo del país, insistieron en que permanecen unidos.

Rodríguez -que también es ministra de Hidrocarburos- ha asumido el cargo de líder interina con la bendición del máximo tribunal de Venezuela, aunque ha dicho que Maduro sigue siendo presidente.

Debido a sus conexiones con el sector privado y su conocimiento del sector del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, Rodríguez ha sido considerada durante mucho tiempo la integrante más pragmática de lo que era el ⁠círculo íntimo de Maduro, pero ha contradicho públicamente a Trump en sus afirmaciones de que está dispuesta a trabajar con Estados Unidos. Trump fue citado el domingo en una entrevista con The Atlantic advirtiendo de que Rodríguez puede pagar un precio más ​alto que Maduro "si no hace lo correcto”. Haciendo a un lado el lenguaje desafiante de Rodríguez, Rubio dijo a CBS: "Vamos a hacer una evaluación sobre la base de lo que hacen, no lo que dicen públicamente”.

Trump no dijo nada sobre restaurar la democracia en Venezuela en su triunfal rueda de prensa del sábado. Y decepcionó a la oposición del país cuando descartó la idea de trabajar con la líder opositora y premio nobel de la Paz María Corina Machado, que es considerada como la opoitora más creíble de Maduro, y se centró más en las perspectivas de explotación de los recursos energéticos de ‍Venezuela.

Los colaboradores de Trump parecen ver la cooptación de los actuales líderes de Venezuela como la mejor manera de estabilizar el país y crear un camino para la inversión petrolera estadounidense, mientras se avanza hacia algún tipo de transición política lejos del Gobierno de Maduro.

Estados Unidos no ha intervenido tan directamente en América Latina desde que invadió Panamá hace 37 años para derrocar al líder militar Manuel Noriega, acusado de dirigir una operación de narcotráfico. Estados Unidos ha lanzado cargos similares contra Maduro, acusándolo de dirigir un "narcoestado" y de amañar las elecciones de 2024, acusaciones que él ha negado.

Trump no ofreció una imagen clara de cómo Estados Unidos cumpliría su promesa de supervisar a Venezuela, algo que los críticos condenaron rápidamente como neocolonialismo y que correría el riesgo de alienar a algunos partidarios que se oponen a las intervenciones extranjeras.

Las declaraciones de Trump pillaron ​por sorpresa a gran parte de la oficina del Departamento de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, y no se han hecho preparativos para enviar personal a Caracas, dijeron dos funcionarios estadounidenses.

Rubio, que junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se encargará de ese trabajo, ofreció poca claridad el domingo e incluso pareció alejarse de la idea de tomar realmente el control diario del país de casi 30 millones de personas.

"Bueno, es la política de gestión, la política con respecto a esto”, dijo a Meet the Press de la NBC. "Queremos que Venezuela se mueva en una determinada dirección porque no solo creemos que es bueno ‍para el pueblo de Venezuela, sino que es en nuestro interés nacional". (Reportaje de Matt Spetalnick, Gram Slattery y Humeyra Pamuk; Información adicional de Jonathan Landay en Washington, escrito por Matt Spetalnick; editado en español por Javier López de Lérida)