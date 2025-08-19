Trump arremete contra corte por frenar transferencia de tierras para mina de cobre en EEUU

19 ago (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el martes contra la decisión de un tribunal de apelación de bloquear temporalmente una transferencia de tierras necesaria para que Rio Tinto

y BHP desarrollen el proyecto Resolution Copper en el estado de Arizona.

Trump, en una publicación en Truth Social, calificó a la corte -la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en San Francisco- de "tribunal de izquierda radical" y dijo que los que se oponen a la mina "son antiestadounidenses y representan a otros países competidores en cobre". (Reporte de Ernest Scheyder; edición en español de Javier López de Lérida)