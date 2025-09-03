Trump arremete contra las universidades estadounidenses, según la exrectora de Harvard

La administración Trump arremete contra las instituciones de educación superior en Estados Unidos, al igual que los gobiernos autoritarios para sofocar cualquier pensamiento independiente, afirmó el miércoles la exrectora de la Universidad de Harvard.

Esta prestigiosa institución está en el punto de mira del presidente Donald Trump, quien acusa a las grandes universidades estadounidenses de ser bastiones de ideología anticonservadora y antisemita, especialmente en el contexto de las protestas contra la campaña militar de Israel en Gaza.

Trump intentó recortar más de US$2600 millones de la financiación de Harvard, al tiempo que busca bloquear la llegada de estudiantes internacionales, que representan una cuarta parte de su matrícula.

“El gobierno estadounidense arremete contra la educación superior y las universidades”, declaró la exrectora de Harvard, Claudine Gay, en el Instituto de Ciencias Humanas y Sociales de Ámsterdam.

“Se trata de destruir las instituciones del conocimiento porque son centros de pensamiento e información independientes. Nada lo justifica ni lo explica, salvo el hecho de que a los poderes autoritarios no les gustan los centros independientes de reflexión e información”, añadió.

Primera mujer negra al frente de Harvard en 368 años, dimitió en enero de 2024 en el contexto de un escándalo por presuntas manifestaciones de antisemitismo en el campus durante protestas contra la guerra en Gaza.

Interrogada por una parlamentaria republicana durante una audiencia en el Capitolio, defendió el principio de libertad de expresión “incluyendo puntos de vista desagradables, ofensivos o de odio, siempre que las palabras no se traduzcan en actos que infrinjan nuestras normas”.

A raíz de este escándalo el antiguo alumno y rico donante de Harvard Bill Ackman afirmó que, como consecuencia, “donaciones por miles de millones de dólares a la universidad habían sido canceladas, suspendidas o retiradas”.

ric/srg/lpt/thm/mab/mb