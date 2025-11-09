Trump arremete contra Obamacare al cumplirse 40 días del histórico cierre federal

Por Nathan Layne

9 nov (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló el domingo su presión para eliminar los subsidios de salud de Obamacare, que sus oponentes demócratas han insistido en preservar como condición para poner fin al cierre del Gobierno que se prolonga por 40 días.

Trump instó el sábado a los senadores republicanos a retirar el dinero federal utilizado para subvencionar los seguros médicos adquiridos en los mercados de la Ley de Asistencia Asequible y, en su lugar, enviar los pagos a los particulares que compren cobertura.

El Gobierno federal lleva cerrado desde el 1 de octubre, lo que lo convierte en el cierre federal más largo de la historia, debido a un punto muerto en el Congreso sobre la atención sanitaria.

Los subsidios de la ACA, que ayudaron a duplicar el número de inscritos en el Obamacare hasta los 24 millones desde su puesta en marcha en 2021, están en el centro de la paralización. Los demócratas quieren extenderlos antes de reabrir el Gobierno, mientras que los republicanos dicen que están abiertos a abordar el asunto solo después de que se restablezca la financiación del Gobierno.

Trump tomó su plataforma de Truth Social el domingo para arremeter contra los subsidios como una "ganancia inesperada para las compañías de seguros de salud, y un DESASTRE para el pueblo estadounidense", al tiempo que repitió su llamado para que los fondos se envíen directamente a las personas para que compren cobertura por su cuenta.

"Estoy dispuesto a trabajar con ambos partidos para resolver este problema una vez que el Gobierno esté abierto", escribió Trump.

Los mensajes de Trump de este fin de semana llegaron cuando los senadores estaban inmersos en conversaciones sobre cómo poner fin al cierre. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el senador Lindsey Graham, un firme aliado de Trump, dijeron en entrevistas separadas que la idea sanitaria de Trump no se presentará antes de que los parlamentarios aprueben una medida de financiación federal.

"No lo vamos a proponer al Senado ahora mismo", dijo Bessent en una entrevista con el programa "This Week" de la cadena ABC, refiriéndose a los pagos directos propuestos por Trump. "No vamos a negociar con los demócratas hasta que reabran el Gobierno".

Los estadounidenses que compran planes de seguro de salud Obamacare 2026 se enfrentan a más del doble de las primas mensuales en promedio, estiman los expertos en salud, con los subsidios de la era de la pandemia que expiran este año.

Los republicanos rechazaron una propuesta presentada el viernes por el líder de la minoría en el Senado, el demócrata por Nueva York Chuck Schumer, de votar la reapertura del Gobierno a cambio de una prórroga de un año de los créditos fiscales que reducen los costos de los planes de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, a menudo conocida como Obamacare.

El senador demócrata Adam Schiff dijo el domingo que creía que la propuesta sanitaria de Trump estaba dirigida a destripar la ACA y permitir a las compañías de seguros negar la cobertura a las personas con condiciones preexistentes.

"Así que las mismas compañías de seguros contra las que está despotricando en esos tuits, él está diciendo: 'Voy a darles más poder para cancelar las pólizas de las personas y no cubrirlas si tienen una condición preexistente'", dijo Schiff en el programa "This Week" de ABC.

El domingo se cumplieron 40 días del cierre, que ha dejado al margen a trabajadores federales y ha afectado a la ayuda alimentaria, los parques y el transporte aéreo, con la escasez de personal de control del tráfico aéreo amenazando con interrumpir los viajes durante la ajetreada temporada de vacaciones de Acción de Gracias.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dijo el sábado que las conversaciones bipartidistas habían dado un giro positivo, y que los parlamentarios estaban trabajando en acuerdos para reabrir temporalmente el Gobierno y presentar tres proyectos de ley de financiación a más largo plazo para algunas agencias.

En caso de que el Gobierno permanezca cerrado durante mucho más tiempo, el crecimiento económico podría volverse negativo en el cuarto trimestre, especialmente si la gente no viaja con normalidad para Acción de Gracias, advirtió el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett en el programa "Face the Nation" de la CBS. Acción de Gracias cae este año el 27 de noviembre. (Reporte de Nathan Layne en Wilton (Connecticut), Matt Tracy en Washington y David Ljunggren en Ottawa. Editado en Español por Manuel Farías)