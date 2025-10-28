Trump arremete contra presidente de la Fed y apunta a un sustituto en unos meses

TOKIO, 28 oct (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había una larga lista de personas que podrían hacerse cargo de la Reserva Federal, arremetiendo contra el actual presidente, Jerome Powell, cuyo mandato termina en mayo.

"Tenemos un jefe de la Fed incompetente... tenemos a un mal presidente de la Fed, pero dentro de unos meses dejará el cargo y tendremos a alguien nuevo", dijo Trump a líderes empresariales en una cena en Tokio durante su viaje de una semana a Asia. (Reporte de Trevor Hunnicutt; información adicional de Susan Heavey en Washington; edición de Katharine Jackson; edición en español de Daniela Desantis)