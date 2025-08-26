Trump asegura estar preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Cook
MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que está preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ha insistido nuevamente en su destitución por su falta de integridad. "Necesitamos gente que sea 100% honesta y no parece que ella lo sea", ha subrayado en declaraciones a la prensa durante un encuentro con su gabinete, agregando que no puede estar en el cargo debido a sus infracciones, en alusión a la supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas. Sus palabras se producen después de que su abogado, Abbe Lowell, haya anunciado que presentará una demanda en contra de la medida impuesta por el magnate republicano, quien ha acusado a Cook de tener una "conducta engañosa y potencialmente delictiva". La destitución de Cook llega después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por una denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre un supuesto fraude hipotecario.
