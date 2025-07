Trump asegura que diez rehenes serán liberados de Gaza "muy pronto"

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que diez de los rehenes que se encuentran retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza serán liberados "muy pronto", si bien no ha proporcionado más detalles sobre el avance de las negociaciones entre Israel y Hamás. En el discurso pronunciado por el mandatario estadounidense tras una cena celebrada en la Casa Blanca con miembros y representantes del Partido Republicano, Trump ha repasado los asuntos más relevantes de política internacional desde su llegada al Gobierno hace seis meses. "Y en Gaza, recuperamos a la mayoría de los rehenes. Muy pronto tendremos otros diez. Esperamos terminar con esto rápidamente", ha indicado el presidente norteamericano. Posteriormente, ha alabado el trabajo del enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, sin concretar nada más al respecto de la liberación de los rehenes. "Y Steve Whitkoff ha sido fantástico. Ha hecho un gran trabajo. Es una muy buena persona, un buen negociador", ha continuado. La entrega de diez rehenes forma parte de la negociación de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, que lleva fraguándose varias semanas sin que se haya concretado todavía. Por su parte, Hamás ha advertido este viernes al Gobierno de Israel que no prometen garantizar la liberación de rehenes si las autoridades israelíes no ceden en las negociaciones indirectas que se llevan a cabo para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Algunos de los escollos que atraviesan las negociaciones indirectas son la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la provisión de garantías para que haya un alto el fuego permanente, según ha denunciado con anterioridad la milicia, que acusa a Israel de intransigencia en el marco de la propuesta que hay sobre la mesa. No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca se expresa sobre una fecha para la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que no llega desde que, hace ya dos semanas, anunciara una propuesta de tregua de 60 días que ya estaría aceptada según él por las autoridades israelíes.