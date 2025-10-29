Trump asegura que el acuerdo comercial con Corea del Sur está "prácticamente" cerrado

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó este miércoles que alcanzó un acuerdo comercial con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, si bien luego matizó que está "prácticamente" cerrado.

"Lo hicimos", respondió el magnate republicano a los periodistas cuando le preguntaron si se había alcanzado un arreglo.

"Llegamos a un acuerdo. Hicimos muchas cosas diferentes. Ha sido una sesión estupenda", afirmó el magnate republicano, de visita en la ciudad surcoreana de Gyeongju para la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sin embargo, el líder matizó sus palabras al afirmar durante una cena con los líderes de ese bloque, entre los que se encontraba Lee, que el acuerdo está "prácticamente" cerrado.

Trump accedió en julio a reducir a 15% los aranceles que había impuesto sobre los productos surcoreanos, a cambio del compromiso de Seúl de invertir US$350.000 millones en Estados Unidos.

No obstante, se mantenían tarifas elevadas sobre los vehículos, y los dos países discrepaban constantemente sobre la estructura de ese compromiso de inversiones.

