Trump asegura que el Partido Demócrata ha dado un "golpe de Estado" a Biden para evitar su candidatura

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que el Partido Demócrata ha dado una suerte de "golpe de Estado" al actual presidente del país, Joe Biden, porque estaba "muy abajo en las encuestas" y querían tumbar su candidatura a la reelección para evitar una derrota.

"Fueron a verle y le dijeron que no podía ganar la carrera (electoral), lo cual creo que es cierto (...) Estaba muy abajo (en las encuestas) y le dijeron: 'No vas a ganar, no estás en forma y te fue mal en el debate'. Creo que en el debate empezó todo", ha aseverado Trump durante una entrevista con la cadena Fox.

Así las cosas, Trump ha asegurado que Biden no es la primera persona a la que el Partido Demócrata "obliga a irse", y ha acusado al expresidente Barack Obama y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi de estar detrás de estos movimientos internos en el partido.

Por otro lado, el magnate se ha referido al discurso de esta madrugada del presidente Biden en el que ha abordado su reciente decisión de abandonar la carrera electoral y pasar el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, que este jueves ha presentado oficialmente su candidatura.

"Ha sido un discurso terrible", ha señalado Trump, que ha aprovechado la ocasión para criticar a "otras cadenas" de televisión por ensalzar al presidente y evitar abordar "el problema". "Si uno ve otras cadenas, pensaría que (Biden) era Ronald Reagan en su mejor momento, que era Winston Churchill en su mejor momento, y no lo fue", ha dicho.

Biden anunció el fin de semana su renuncia a la candidatura con que aspiraba a la reelección como presidente de Estados Unidos frente a un Trump que busca volver a la Casa Blanca cuatro años después. En su anuncio de retirada, el presidente encumbró a Harris como su sustituta, que ahora se centra en recabar apoyos.

