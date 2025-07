Trump asegura que "las cartas son los acuerdos", pero se muestra dispuesto a hablar con Europa

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no quedan negociaciones pendientes, puesto que las cartas que ha remitido a los distintos países "son los acuerdos", aunque el inquilino de la Casa Blanca ha abierto la puerta a sentarse a hablar con Europa unas condiciones diferentes. "Los acuerdos ya están hechos. Las cartas son los acuerdos. No hay acuerdos que hacer", ha afirmado Trump durante un encuentro ante los medios, donde ha estado acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No obstante, el presidente estadounidense ha dejado abierta la puerta a la negociación con quienes deseen "hacer un acuerdo diferente" al planteado por Washington en sus cartas. "Siempre estamos abiertos a hablar. Estamos abiertos a hablar, incluso con Europa", ha afirmado. El sábado pasado, el presidente de EEUU anunció la imposición, a partir del próximo 1 de agosto, de un arancel del 30% para todos los productos de la Unión Europea destinados al mercado estadounidense. De su lado, el Ejecutivo comunitario anunció el domingo la decisión de retrasar aún más la entrada en vigor de la primera ronda de represalias sobre 21.000 millones de euros en compras a Estados Unidos que la UE diseño en abril para responder a los primeros recargos americanos sobre el acero y el aluminio, pero que estaban suspendidas hasta este lunes para dar espacio a la negociación. Por otro lado, el líder republicano ha presumido de los ingresos obtenidos a través de las tarifas implementadas, que ha cifrado en US$25.000 millones (21.385 millones de euros) en el último mes. "Hacía años que no lo hacíamos. Los aranceles están entrando en vigor", ha destacado, aprovechando para lanzar un nuevo ataque al "terrible" presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de quien ha lamentado que "no sabe qué demonios está haciendo". Anteriormente, a través de su perfil en la red Truth Social, Trump insistía este lunes en que EEUU ha sido "estafado" durante décadas en materia comercial y militar, tanto por amigos como por enemigos, con un coste de "billones de dólares", que ya no es sostenible. "Estados Unidos ha sido estafado en el COMERCIO (¡y en lo MILITAR!), tanto por amigos como por enemigos, durante DÉCADAS. Esto ha costado BILLONES DE DÓLARES, y simplemente ya no es sostenible, ¡y nunca lo fue!", ha afirmado Trump.