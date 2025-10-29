LA NACION

Trump asegura que "nada va a amenazar" la tregua en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que "nada" va a amenazar el alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque sostuvo que Israel "debe responder" si...

Trump asegura que "nada va a amenazar" la tregua en Gaza
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que "nada" va a amenazar el alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque sostuvo que Israel "debe responder" si matan a alguno de sus soldados.

La Defensa Civil de Gaza informó que Israel lanzó el martes bombardeos aéreos pese a la tregua vigente, luego de que el ejército israelí acusara al movimiento islamista Hamás de atacar a sus soldados y de violar la tregua mediada por Estados Unidos.

"Mataron a un soldado israelí, así que los israelíes respondieron, y deben responder", declaró Trump a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

