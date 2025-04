Trump asegura que no dará marcha atrás con los aranceles, a los que llama una "medicina"

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el domingo que no dará marcha atrás a sus aranceles sobre las importaciones de una gran cantidad de países a menos que estas naciones equilibren su comercio con Estados Unidos, reiterando sus planes de implementar una medida que ha hecho tambalear los mercados globales, aumentado los temores de una recesión y trastocado el sistema comercial a nivel mundial.

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial, Trump dijo que no quería que los mercados globales cayeran, pero también que no le preocupan las ventas de acciones a gran escala, añadiendo: “a veces se debe tomar medicina para remediar algún mal".

Sus comentarios se producen en momentos en que los mercados financieros de todo el mundo parecen encaminarse a mantener la racha de caídas significativas una vez que se reanuden las operaciones el lunes, y después de que los asesores de Trump trataron de calmar las preocupaciones del mercado al declarar que más de 50 naciones se habían puesto en contacto para iniciar negociaciones con el fin de retirar aranceles.

“He hablado con muchos dignatarios, europeos, asiáticos, de todo el mundo”, comentó Trump. “Están ansiosos por llegar a un acuerdo. Y les dije, no vamos a tener déficits con su país. No lo vamos a hacer, porque para mí un déficit es una pérdida. Vamos a tener superávits o, en el peor de los casos, vamos a quedar tablas”.

Las tasas más altas comenzarán a cobrarse a partir del miércoles, marcando el inicio de una nueva era de incertidumbre económica sin un final claro a la vista. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las prácticas comerciales desleales no son "el tipo de cosas que se pueden negociar en días o semanas". Estados Unidos, indicó, debe ver "lo que los países ofrecen y si es creíble".

Trump, quien pasó el fin de semana jugando golf en Florida, publicó en redes sociales que "Ganaremos. Resistan, no será fácil". Los miembros de su gabinete y asesores económicos estuvieron activos el domingo, defendiendo los aranceles y minimizando las consecuencias para la economía global.

“No tiene que haber una recesión. ¿Quién sabe cómo va a reaccionar el mercado en un día, en una semana?" expresó Bessent. “Lo que buscamos es sentar las bases económicas a largo plazo para la prosperidad”.

La ofensiva arancelaria de Trump cumplió una promesa clave de campaña al actuar sin el Congreso para redibujar las reglas del comercio global. Fue un movimiento que Trump ha planeado durante décadas, ya que desde hace tiempo ha calificado los acuerdos comerciales extranjeros como injustos para Estados Unidos. Está apostando a que los votantes estarán dispuestos a soportar precios más altos por artículos cotidianos para implementar su visión económica.

Los países buscan la manera de responder a los aranceles, mientras países como China han tomado represalias prácticamente de inmediato.

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció que otros países están "enojados y tomando represalias", y, dijo, "por cierto, acercándose a la mesa". Mencionó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos al informar que más de 50 naciones se habían acercado a la Casa Blanca para comenzar conversaciones.

Añadiendo al caos, los nuevos aranceles están afectando tanto a aliados como a adversarios, incluido Israel, que enfrenta un arancel del 17%. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitará la Casa Blanca el lunes, y su oficina señaló que los gravámenes serían un punto de discusión con Trump junto con la guerra en Gaza y otros temas.

Otro aliado estadounidense, Vietnam, un importante centro de fabricación de ropa, también ha estado en contacto con el gobierno en cuanto a los aranceles. Trump señaló que el presidente de Vietnam le expresó en una llamada telefónica que su país "quiere reducir sus aranceles a cero si pueden llegar a un acuerdo con Estados Unidos". En tanto, la primera ministra italiana Giorgia Meloni sostuvo que no está de acuerdo con la medida de Trump, pero está "lista para desplegar todas las herramientas —negociadoras y económicas— necesarias para apoyar a nuestras empresas y sectores que puedan verse castigados".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dejó en claro que no habrá prórroga en cuanto a la imposición de aranceles.

“Los aranceles vienen, sin lugar a dudas”, afirmó, añadiendo que Trump necesitaba restablecer el comercio global. Pero se comprometió a que definitivamente sólo permanecerán "por días y semanas".

En el Congreso, donde el Partido Republicano de Trump ha sido defensor durante varios años del libre comercio, el régimen arancelario ha sido recibido con aplausos pero también con una inquietud significativa.

Varios senadores republicanos ya firmaron un nuevo proyecto de ley bipartidista que requeriría que los presidentes justifiquen nuevos aranceles al Congreso. Los legisladores tendrían que aprobar los aranceles dentro de 60 días, o estos expirarían. El representante republicano Don Bacon dijo el domingo que presentaría una versión de la cámara baja, afirmando que el Congreso necesita restaurar sus poderes en materia de aranceles.

“Le dimos parte de ese poder al ejecutivo. Creo que, en retrospectiva, eso fue un error”, declaró Bacon, añadiendo que lograr la aprobación de la medida será complicado a menos que los mercados financieros continúen reaccionando negativamente y haya cambios en otros indicadores, como la inflación".

John Barrasso, el segundo republicano de mayor rango en el Senado, aseveró que Trump está "haciendo lo que tiene todo el derecho de hacer". Pero, reconoció, "existe preocupación, y existe preocupación en todo el país. La gente observa los mercados".

“Habrá una discusión en el Senado”, declaró Barrasso sobre los aranceles. “Veremos hacia dónde va la discusión”.

El gurú de la reducción de costos del gobierno de Trump, el multimillonario Elon Musk, había permanecido relativamente en silencio sobre los aranceles, pero durante el fin de semana declaró enItalia que le gustaría ver a Estados Unidos y Europa moverse hacia "una situación de cero aranceles". El comentario del propietario de Tesla, quien está al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por su acrónimo en inglés) de Trump, provocó una reprimenda del asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro.

“Elon, cuando está al frente de DOGE, es genial. Pero entendemos lo que está pasando. Sólo tenemos que entender. Elon vende autos”, expresó Navarro. Añadió: “Simplemente está protegiendo sus propios intereses como lo haría cualquier empresario”.

Lawrence Summers, un economista que fue secretario del Tesoro durante la presidencia de Bill Clinton, declaró que Trump y su equipo económico envían mensajes contradictorios si dicen que están interesados en revivir la manufactura mientras siguen abiertos a negociar con sus socios comerciales.

Si otros países eliminan sus aranceles, y Estados Unidos también lo hace, dijo, "es sólo hacer un trato, entonces no recaudamos ningún ingreso ni logramos que las empresas se reubiquen en Estados Unidos. Si es una fuente de ingresos permanente y tratamos de que las empresas se reubiquen en Estados Unidos, entonces vamos a tener estos aranceles de manera permanente. Así que el presidente no puede tenerlo de ambas maneras”.

Bessent estuvo en "Meet the Press" de NBC, Hassett y Summers aparecieron en "This Week" de ABC, Lutnick y Barrasso estuvieron en "Face the Nation" de CBS y Navarro fue entrevistado en "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel.

______

Gómez Licón informó desde Fort Lauderdale, Florida. Las periodistas de Associated Press Giada Zampano en Roma y Fatima Hussein en Jupiter, Florida, contribuyeron a este despacho.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.