Trump asiste a Copa Ryder, disfruta apoyo de sus seguidores y promete venganza contra más enemigos

FARMINGDALE, Nueva York, EE. UU. (AP) — El presidente Donald Trump comenzó el viernes advirtiendo que más de sus enemigos enfrentarán enjuiciamientos, sacudiendo los cimientos del sistema de justicia estadounidense al tratarlo como una herramienta de represalia política.

Y luego se dirigió a la sede de la Copa Ryder para disfrutar el resto del día como el “golfista en jefe”, viendo la competición entre Estados Unidos y Europa mientras el sol brillaba y la multitud aplaudía.

Fue el ejemplo más reciente de cómo Trump aprovecha la atención que acompaña a los principales eventos deportivos dejando su huella personal en actividades que han existido durante generaciones como asuntos en gran medida no partidistas.

De pie en el tee con zapatos blancos de golf y un traje oscuro, el presidente republicano lideró a los espectadores en un canto de "¡USA!" un día después de que James Comey, el exdirector del FBI, se convirtió en el primer exfuncionario gubernamental que enfrenta un proceso tras verse involucrado en una de las principales quejas de Trump.

Trump había exigido el enjuiciamiento, disgustado por el papel de Comey en una investigación sobre la supuesta influencia de Rusia durante su primer mandato, e incluso reemplazó a un fiscal experimentado en Virginia para asegurar que el caso avanzara.

Cálida bienvenida para Trump

Incluso mientras estira los límites de la presidencia en su segundo mandato, Trump encontró una cálida bienvenida en la Copa Ryder. Los espectadores, muchos de los cuales soportaron largos retrasos por las medidas de seguridad, corearon "¡USA!" mientras el avión presidencial volaba bajo sobre los hoyos finales en el campo Bethpage Black.

Fue una demostración de fuerza que Trump utilizó en la campaña con su avión privado y que ha continuado con su transporte oficial.

Cuando Trump se alejó del campo después de ver el inicio de los duelos vespertinos en la modalidad de fourball, algunas personas en las gradas detrás de él corearon "48", una sugerencia de que quieren que el 45º y 47º presidente cumpla un tercer mandato, por ahora anticonstitucional.

"Está haciendo un trabajo increíble para el país", dijo Phil Dunn de Pittsburgh. "Está tratando de unir a la gente".

El golf siempre ha sido una especie de refugio para Trump. Posee varios campos y los visita a menudo los fines de semana para jugar y realizar reuniones. El día que se declaró la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, jugó una ronda en Virginia, encerrado en una burbuja de adulación a pesar del rechazo de los votantes.

“Club del Pueblo”

La Copa Ryder de este año sintetizaría el atractivo político de Trump como un multimillonario con gustos populistas. Aunque el golf tiene la reputación de ser un deporte elitista, Bethpage, en Long Island, es conocido como el "Club del Pueblo", y es uno de los pocos campos públicos que alberga torneos profesionales.

El campo está a unas 44 kilómetros al este de Manhattan, en un condado suburbano que Trump ganó en 2024.

La Ryder produce una escena patriótica ya que enfrenta a jugadores estadounidenses contra europeos. Hay atuendos exagerados: se ven comúnmente overoles en rojo, blanco y azul, camisetas con la imagen del águila calva e incluso sombreros tricornios.

Trump saludó al capitán de Estados Unidos, Keegan Bradley, quien levantó un pulgar y se inclinó ante él. Bradley también hizo una imitación del baile que Trump hizo famoso en la campaña y varios jugadores, incluido el campeón del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun, siguieron su ejemplo.

A menudo, el presidente estadounidense ha aprovechado la plataforma de los deportes para ampliar su alcance en la cultura estadounidense. Su limusina blindada encabezó a los pilotos en dos vueltas ceremoniales en las 500 Millas de Daytona.

Este mes, Trump se entremezcló con los Yankees de Nueva York en su vestuario. En el tenis, asistió al Abierto de Estados Unidos.

Deportes, a la cabeza de la agenda de Trump

Los deportes no harán sino adquirir un lugar más prominente en la gestión de Trump. Estados Unidos será anfitrión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial de fútbol el próximo año, junto con México y Canadá.

Trump ha sugerido reformular el calendario del torneo de fútbol para alinearlo con su agenda política sacando partidos de las ciudades estadounidenses que considera inseguras.

Algunas de las ciudades, dijo recientemente en la Oficina Oval, están “dirigidas por lunáticos de izquierda radical”. El presidente ha propuesto expandir los despliegues de tropas de la Guardia Nacional.

“Si creo que no es seguro, lo moveremos a una ciudad diferente”, ha advertido.

Poco de estas controversias parecían estar en la mente de las personas en Bethpage el viernes.

Jody Erwin, de Houston, llevaba un disfraz de Capitán América y un sombrero rojo con la bandera estadounidense, alusivo al campo de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey. Erwin jugó en el campo el miércoles por primera vez, y estaba emocionado de que Trump asistiera a la Copa Ryder.

"Él apoya el golf. Ama el golf", dijo Erwin. “Eso es todo lo que le importa”.

Peter Bruce, quien asistió desde Londres vestido con los colores azul y amarillo de Europa, fue menos entusiasta.

"No se trata de él, se trata de esos 12 jugadores de cada equipo allá afuera", dijo Bruce. "Sería mejor si decidiera no venir".

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.