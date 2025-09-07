Trump asistirá a la final del US Open y los abucheos podrían no verse en TV

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump asistirá al Abierto de Estados Unidos el domingo como invitado de Rolex, a pesar de haber impuesto fuertes aranceles al país de origen del fabricante de relojes suizo.

Además, los organizadores buscarán evitar interrupciones fuera de la cancha, como que los miembros de la audiencia lo abucheen y que no se puedan escuchar en la transmisión por televisión.

Trump ha centrado la mayor parte de sus viajes domésticos en su segundo mandato en asistir a eventos deportivos importantes en lugar de recorrer el país para hacer anuncios de políticas o dirigirse a grandes mítines que tanto disfrutaba hacer como candidato.

Ahora asistirá a la final entre el segundo cabeza de serie, Carlos Alcaraz, un español de 22 años, y el primer cabeza de serie y campeón defensor Jannik Sinner, un italiano de 24 años.

La aceptación del presidente de la invitación de Rolex se produce pocas semanas después de que la administración Trump impusiera un arancel del 39% a los productos suizos.

El gravamen 2,5 veces más alto que el que la administración Trump acordó para los productos de la Unión Europea exportados a Estados Unidos y casi cuatro veces más alto que el de las exportaciones británicas a Estados Unidos ha planteado preguntas sobre la capacidad de Suiza para competir con el bloque de 27 miembros que tiene como vecino.

La Casa Blanca declinó comentar sobre la aceptación de Trump de la invitación de un cliente corporativo en el torneo, pero el presidente ha tenido pocas reservas sobre difuminar las líneas entre decisiones políticas y de política exterior y los esfuerzos por aumentar las ganancias de su negocio familiar.

Eso incluye promover incansablemente intereses en criptomonedas y propiedades de golf de lujo que llevan su nombre. El viernes anunció que el evento del G20 de diciembre de 2026 se realizará en el Trump National Doral al sur de Florida.

Cualquier reacción negativa a la presencia de Trump no se mostrará en la transmisión nacional de ABC, según la política estándar de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

"Regularmente pedimos a nuestros locutores que se abstengan de mostrar interrupciones fuera de la cancha", dijo la organización en un comunicado.

Trump solía ser un habitual en el Abierto de Estados Unidos, pero no ha asistido desde que fue abucheado ruidosamente en un partido de cuartos de final en septiembre de 2015, meses después de lanzar su primera campaña presidencial.

La Organización Trump una vez controló su propia suite en el Abierto de Estados Unidos, que estaba adyacente a la cabina de transmisión televisiva en el Estadio Arthur Ashe, pero la suspendió en 2017, durante el primer año del primer mandato de Trump.

El negocio familiar ahora está siendo dirigido por los hijos de Trump.

Trump nació en Queens, hogar del Abierto de Estados Unidos, y durante décadas fue un magnate inmobiliario en el área y, más tarde, una estrella de la televisión de realidad. Antes de convertirse en político, solía sentarse en el balcón de la suite durante los partidos nocturnos y frecuentemente se le mostraba en las pantallas de video de la arena.

En años recientes, sin embargo, incluyendo entre sus mandatos presidenciales, Trump vivió principalmente en su finca de Florida, Mar-a-Lago.

Alcaraz dijo antes de la final que tener a Trump presente sería un privilegio y "genial para el tenis", pero también sugirió que tal sentimiento se aplicaba a cualquier presidente viendo desde las gradas.

"Intentaré no concentrarme, e intentaré no pensar en ello", dijo Alcaraz sobre la asistencia de Trump. "No quiero ponerme nervioso por eso".

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump asistió al Super Bowl en Nueva Orleans; además del Daytona 500; así como a peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey; los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia; y la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tener a un presidente en funciones asistiendo es inusual y, antes de Trump, no había sucedido desde que Clinton asistió al torneo en 2000. El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, asistieron a la noche de apertura del evento en 2023.

El escritor de Associated Press Brian Mahoney contribuyó a este informe.

