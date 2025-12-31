Trump ataca a los Kennedy tras la muerte de la nieta de JFK

El presidente estadounidense no mencionó directamente la muerte de Tatiana en la avalancha de mensajes, pero publicó capturas de pantalla de simpatizantes de MAGA burlándose de los Kennedy por sus reacciones ante la decisión de añadir su nombre al Centro Cultural JFK en Washington.

"La familia Kennedy ha descuidado el Centro Kennedy durante mucho tiempo", decía una de las publicaciones compartidas por Trump. "No recaudan fondos para el centro. Nunca aparecen. Y el único Kennedy que ha estado allí recientemente es miembro del gabinete de Trump".

"Los Trump siempre han apoyado las artes. Los Kennedy apoyan a los Kennedy", afirmó otro (ANSA).