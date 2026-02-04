Trump ataca los pilares de la democracia, dice Human Rights Watch

Por Daphne Psaledakis

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado los pilares fundamentales de la democracia de su país, advirtió Human Rights Watch el miércoles ⁠en su informe anual, citando la ⁠represión migratoria del presidente republicano, las amenazas al derecho al voto y otras políticas.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, dijo que, según algunos indicadores, la democracia mundial ha retrocedido a los ⁠niveles de 1985. ‌Señaló que ​Rusia, China y Estados Unidos son menos libres que hace 20 años, y que el 72% de la población ​mundial vive actualmente bajo un régimen autocrático.

"Es realmente increíble ver cómo la administración Trump ha socavado todos los pilares ‌de la democracia estadounidense, todos los controles y equilibrios del poder", ‌dijo Bolopion a los periodistas.

"Vemos una especie de entorno ​muy hostil en Estados Unidos y un rápido deterioro de la calidad de la democracia en este país".

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Bolopion agregó en el informe que la administración Trump se había apoyado en tropos racistas y "había adoptado políticas y retórica alineadas con la ideología nacionalista blanca".

Criticó lo que calificó de trato degradante a los inmigrantes y solicitantes de asilo, el asesinato de dos personas en Minneapolis y la deportación de cientos de migrantes a una megaprisión en El Salvador conocida por sus duras condiciones, entre otros ⁠elementos de la campaña de Trump contra la inmigración.

Los agentes de inmigración enmascarados, a menudo con equipo táctico de estilo militar, se han convertido ​en una imagen habitual en todo Estados Unidos y lo que ha provocado protestas en varias ciudades.

La dura política migratoria de Trump fue un tema de campaña potente que le ayudó a ganar su regreso a la Casa Blanca en 2024. Trump quería que los estadounidenses se sintieran seguros en sus comunidades y se había comprometido a expulsar a los "extranjeros peligrosos" de Estados Unidos, dijo un portavoz en defensa de su política migratoria la semana pasada.

Human Rights Watch también citó los ataques ⁠contra presuntos barcos de narcotraficantes y criticó a Trump por dejar Venezuela en manos de la vicepresidenta de Nicolás Maduro tras ​la captura de este, lo que, dijo Bolopion, "supone el riesgo de una nueva catástrofe en materia de derechos humanos".

Trump ha dicho que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para mediar en la paz en varios conflictos mundiales. Human Rights Watch se mostró escéptico, ‍afirmando que había restado importancia a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en Ucrania, no había hecho nada para detener las atrocidades en Sudán y no había presionado al Gobierno israelí para que detenga los crímenes en Gaza, donde Human Rights Watch ha acusado a Israel de cometer genocidio y exterminio.

Israel ha rechazado repetidamente cualquier acusación de genocidio.

En otros lugares, el informe señala que las autoridades chinas ​niegan sistemáticamente la libertad de expresión, la libertad de religión y otros derechos, mientras que Rusia ha intensificado aún más la represión de la disidencia y la sociedad civil.

Pero en 2026 "la lucha por el futuro de los derechos humanos se librará con mayor intensidad en Estados Unidos, con consecuencias para el ‍resto del mundo", agregó Bolopion. (Reportaje de Daphne Psaledakis, edición de Rosalba O'Brien. Editado en español por Juana Casas)