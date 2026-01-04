Trump ataca Venezuela y captura a Maduro, "nosotros manejaremos la transición"

Washington no había intervenido tan directamente en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega por cargos similares que lo condenaron a 20 años de prisión. Pero esta vez, el magnate ha ido más allá, anunciando su intención de gobernar el país hasta que se produzca una transición segura y su deseo de apoderarse de las mayores reservas de petróleo del país, sin temor a desplegar tropas sobre el terreno, como hizo anoche.

Todo en nombre de una Doctrina Monroe revivida que afirma la influencia estadounidense en la región, incluso a costa del "cambio de régimen" al que el magnate siempre se había opuesto.

La operación, denominada "Absolute Resolve" ("Resolución Absoluta"), ha generado críticas de la ONU y gran parte de la comunidad internacional, incluyendo a los aliados tradicionales de Caracas: rusia, China, Irán y Cuba, quienes han condenado duramente la intervención.

También ha habido reacciones negativas a nivel nacional: los demócratas han condenado la redada como ilegal, la base del MAGA está furiosa por otra traición al aislacionismo de "América Primero", y el Congreso está frustrado por haber sido ignorado en sus poderes de guerra y haber sido informado solo a posteriori.

Para la Casa Blanca, el Artículo 2 de la Constitución sobre las facultades del presidente es suficiente, pero la base legal sigue siendo muy controvertida, al igual que las docenas de redadas contra presuntos buques de narcotráfico.

El propio Comandante en Jefe confirmó en Truth a las 4:22 a. m. que Estados Unidos había "llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y sacado del país". La operación, que recibió luz verde a las 22:46 del viernes, duró aproximadamente dos horas y 20 minutos e involucró a más de 150 aeronaves, incluyendo cazas furtivos y helicópteros Chinook, según informó posteriormente el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Los aviones de guerra desmantelaron las defensas aéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas, tras un apagón que permitió la intervención de las fuerzas especiales Delta Force y los "Night Stalkers" utilizados para aniquilar a Bin Laden.

Una de las aeronaves fue alcanzada, pero se mantuvo en condiciones de vuelo, mientras que la capital venezolana fue sacudida por explosiones y envuelta en columnas de humo, dirigidas contra bases militares y el parlamento. Al mismo tiempo, se lanzaron otros ataques en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. No hubo muertos ni heridos en las filas estadounidenses.

Al menos dos civiles murieron y un número no revelado de militares fallecieron en los ataques aéreos realizados por Estados Unidos contra objetivos en Venezuela durante la madrugada de este sábado, según fuentes del gremio médico local.

De acuerdo con informes recopilados por personal médico de forma anónima, el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas atendió a más de 60 heridos militares, muchos de ellos en estado crítico, con varios fallecidos que aún no han sido contabilizados oficialmente por las autoridades.

En tanto, el Hospitalito de Fuerte Tiuna reportó más de 30 heridos entre el personal castrense, junto con un número indeterminado de muertes. Estas instalaciones, dedicadas principalmente a la atención de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, se vieron desbordadas por la afluencia de pacientes con lesiones por explosiones y fragmentos. Esta información la recopiló la iniciativa Médico Unidos de Venezuela.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sorprendidos durmiendo en su dormitorio en una "fortaleza" y no ofrecieron resistencia. Primero abordaron el barco de Iwo Jima y luego un avión con destino a Nueva York, donde se espera que comparezcan ante el tribunal el lunes para ser acusados nuevamente por los cargos de 2020. Hace apenas unos días, el líder venezolano había dicho que estaba dispuesto a hablar sobre drogas, petróleo y negocios con Estados Unidos, pero Trump reveló que había rechazado sus intentos de negociar hasta el final.

El magnate compartió imágenes del ataque a Truth, "seguido en directo como un espectáculo", y de Maduro con una sudadera Nike, con los ojos vendados y esposado.

Luego ofreció una larga rueda de prensa para explicar la operación, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y Caine.

El presidente celebró "un asalto espectacular sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial" y aclaró los próximos pasos. El primero es que Estados Unidos gestionará el país en espera de una transición "segura y apropiada", designando a ciertas personas y negociando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien ha dicho estar dispuesta a cooperar.

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue sorprendentemente descartada como posible líder interina de Venezuela, a pesar de haber declarado estar lista para asumir el poder: "no cuenta con el apoyo ni el respeto del país".

La segunda es que las grandes petroleras estadounidenses desembarcarán en el país: una confirmación de lo que podría ser uno de los verdaderos objetivos de la operación: controlar sus recursos energéticos y minerales.

Finalmente, una advertencia a Colombia y Cuba, tras la dirigida a Irán en los últimos días: "pedro debería tener cuidado", amenazó Trump, refiriéndose al envío de la producción colombiana de cocaína a Estados Unidos. Bogotá se está preparando y ha anunciado que ya ha desplegado sus fuerzas del ejército a lo largo de la frontera con Venezuela para acoger un posible éxodo de refugiados. En cuanto a La Habana, "creo que es algo de lo que acabaremos hablando", advirtió posteriormente el magnate.

Con esta intervención, tras su acción en Irán, Trump incumple su promesa de ser un presidente de paz, pone en peligro sus posibilidades de ganar el Premio Nobel y da paso a un aventurerismo militar que podría justificar incluso a los líderes autoritarios de Rusia, China y otros países que buscan dominar o derrocar a sus vecinos. (ANSA).