Trump autoriza enviar otros 2000 guardias nacionales a Los Ángeles, según funcionarios

LOS ÁNGELES (AP) — Otros 2000 efectivos de la Guardia Nacional, así como 700 infantes de Marina, se dirigían a Los Ángeles tras órdenes del presidente Donald Trump el lunes, aumentando una presencia militar que las autoridades locales y el gobernador Gavin Newsom no desean y que, según el jefe de policía, crea desafíos logísticos para manejar de manera segura las protestas.

Unos primeros 2000 efectivos de la Guardia desplegados por Trump comenzaron a llegar el domingo, la jornada con más violencia de los tres días de protestas impulsadas por la ira ante el endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias por parte de Trump, que según los críticos están separando a las familias migrantes.

Las manifestaciones del lunes fueron mucho menos ruidosas. Miles de personas asistieron pacíficamente a una manifestación en el Ayuntamiento y cientos protestaron ante un complejo federal que incluye un centro de detención donde algunos inmigrantes están siendo retenidos tras redadas en lugares de trabajo en toda la ciudad.

Trump ha descrito Los Ángeles en términos alarmantes que la alcaldesa Karen Bass y Newsom dicen que están lejos de la verdad. Afirman que está poniendo en riesgo la seguridad pública al agregar personal militar, y la policía dice que no necesitan la ayuda.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo en un comunicado que confiaba en la capacidad del departamento de policía para manejar manifestaciones a gran escala y que la llegada de los marines sin coordinarse con la policía supondría un "desafío logístico y operativo significativo" para ellos.

Newsom calificó los despliegues como imprudentes y "una falta de respeto a nuestras tropas" en una publicación en la red social X.

"Esto no se trata de seguridad pública", dijo Newsom. "Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso".

Las protestas comenzaron el viernes en el centro de Los Ángeles después de que las autoridades federales de inmigración arrestaran a más de 40 personas en toda la ciudad. El olor a humo flotaba en el aire del centro el lunes, al día siguiente de que las multitudes bloquearan una autopista principal y prendieran fuego a vehículos autónomos mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.

Las protestas adicionales contra las redadas de inmigración continuaron hasta la noche del lunes en otras ciudades, como San Francisco y Santa Ana en California, y Dallas y Austin en Texas.

En Austin, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en una publicación en X que más de una docena de manifestantes fueron arrestados, mientras que en Santa Ana, un portavoz de la policía local dijo que la Guardia Nacional había llegado a la ciudad para asegurar edificios federales.

California se opone a la presencia de tropas federales

El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda sobre el uso de tropas de la Guardia Nacional tras el primer despliegue, diciendo a los periodistas en su anuncio el lunes que Trump había "pisoteado" la soberanía del estado.

"No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente a las tropas de la Guardia Nacional de California", dijo Bonta. Pidió una orden judicial que declarara ilegal el uso de la Guardia por parte de Trump y solicitó una orden de restricción para detener el despliegue.

Trump dijo el lunes que la ciudad habría sido "completamente destruida" si no hubiera desplegado a la Guardia.

Funcionarios de Estados Unidos dijeron que las tropas de los marines fueron desplegadas para proteger la propiedad y el personal federal, incluidos los agentes federales de inmigración. La orden del lunes de Trump puso a más miembros de la Guardia Nacional en servicio activo, pero un funcionario de Estados Unidos advirtió que la orden acababa de ser firmada y podría tomar uno o dos días para que las tropas se movilicen. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir los movimientos de tropas.

A pesar de su presencia, ha habido un contacto limitado hasta ahora entre la Guardia y los manifestantes mientras las fuerzas del orden locales se encargan del control de multitudes.

Bass criticó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y marines como un "intento deliberado" del gobierno de Trump para "crear desorden y caos en nuestra ciudad".

Hizo un llamado al gobierno federal: "Detengan las redadas".

Las primeras protestas se mantuvieron pacíficas

El lunes, miles de personas inundaron las calles alrededor del Ayuntamiento para una manifestación sindical antes de una audiencia para el líder laboral arrestado David Huerta, quien fue liberado unas horas después con una fianza de US$50.000. El arresto de Huerta el viernes mientras protestaba contra las redadas de inmigración se ha convertido en un grito de guerra para las personas enojadas por la campaña del gobierno contra la inmigración. Es el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que representa a miles de conserjes, agentes de seguridad y otros trabajadores del estado. Las primeras protestas tuvieron un ambiente tranquilo e incluso alegre en ocasiones, con personas bailando al ritmo de música en vivo y animadas por la liberación de Huerta. Los manifestantes se tomaron de las manos frente a una línea de agentes de policía fuera del centro de detención federal del centro donde Huerta estaba detenido. Líderes religiosos se unieron a los manifestantes, trabajando con los organizadores en ocasiones para desescalar momentos de tensión. Había una fuerte presencia de las fuerzas del orden en las pocas cuadras cuadradas que incluían la instalación de detención federal, mientras que la mayoría en la inmensa ciudad de unos cuatro millones de personas continuaba con sus actividades normales en calles pacíficas. Los cánticos contra una línea de tropas de la Guardia Nacional con agentes de Seguridad Nacional detrás de ellos que rodeaba los edificios federales aumentaron por la tarde mientras la gente gritaba, "¡Libérenlos a todos!" y "Guardia Nacional, váyanse". A medida que la multitud se reducía, la policía comenzó a empujar a los manifestantes fuera del área, disparando municiones de control de multitudes mientras la gente coreaba, "Protesta pacífica". Los oficiales se volvieron más agresivos en sus tácticas por la noche, avanzando ocasionalmente para arrestar a manifestantes que se acercaban demasiado. Al menos una docena de personas que permanecían en el concurrido barrio de Little Tokyo fueron rodeadas por la policía y detenidas. Otras protestas tomaron forma el lunes en todo el condado de Los Ángeles. Ante un almacén de ropa de Los Ángeles, los familiares de los trabajadores detenidos exigieron en una conferencia de prensa por la mañana que sus seres queridos fueran liberados. La familia de Jacob Vasquez, de 35 años, quien fue detenido el viernes en el almacén donde trabajaba, dijo que aún no había recibido información sobre él. "Jacob es un hombre de familia y el único sostén de su hogar", dijo Gabriel, el hermano de Vasquez, a la multitud. Pidió que no se usara su apellido, temiendo ser blanco de las autoridades. Varias docenas de personas fueron arrestadas en protestas durante el fin de semana. Las autoridades dicen que una persona fue detenida el domingo por lanzar una bomba molotov a la policía y otra por embestir una motocicleta contra una línea de oficiales. El despliegue de la Guardia es una escalada casi sin precedentes El despliegue pareció ser la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado fue activada sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra aquellos que han buscado obstaculizar los esfuerzos de deportación masiva de la administración. La última vez que la Guardia Nacional fue activada sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, según el Brennan Center for Justice. En una directiva el sábado, Trump invocó una disposición legal que le permite desplegar miembros del servicio federal cuando hay "una rebelión o peligro de una rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos". ___ Sullivan informó desde Minneapolis. Los periodistas de Associated Press Dorany Pineda en Los Ángeles, Amy Taxin en el condado Orange, California; Lolita C. Baldor en Washington; Hallie Golden en Seattle y Jake Offenhartz en Nueva York contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.