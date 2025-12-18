Trump avanza en relajar las normas sobre la marihuana en EE. UU.

Por Trevor Hunnicutt y Steve Holland

WASHINGTON, 18 dic (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que recomienda flexibilizar las regulaciones federales sobre la marihuana, una medida que podría revertir décadas de política de mano dura contra la hierba. El decreto de Trump instruye a su fiscal general que avance rápidamente en la reclasificación de la marihuana, según altos funcionarios de la administración, un proceso que podría llevar a que la planta psicoactiva sea catalogada junto a los analgésicos comunes, la ketamina y la testosterona como una droga menos peligrosa.

Esta decisión representaría uno de los cambios federales más importantes en la política sobre la marihuana en décadas; además, podría cambiar la industria del cannabis, suavizar las sanciones penales, desbloquear miles de millones en fondos para la investigación y abrir puertas cerradas durante mucho tiempo a bancos e inversores.

La marihuana seguirá siendo ilegal a nivel federal y estará sujeta a un mosaico de leyes locales en todo el país.

"Tenemos gente rogándome que haga esto, gente que sufre un gran dolor desde hace décadas", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

La Administración para el Control de Drogas tiene que revisar la recomendación de incluir la marihuana como una droga de la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos y decidirá sobre la reclasificación. El texto de la orden de Trump aún no es público. (Reporte de Trevor Hunnicutt; contribución de Mariam E Sunny; edición en español de Javier López de Lérida)