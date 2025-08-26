Trump baraja a Miran y Malpass para sustituir a Cook en la Fed, según WSJ
26 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a sus asesores que quiere actuar con rapidez para anunciar un candidato para sustituir a Lisa Cook en la junta de gobernadores de la Reserva Federal, informó el martes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Entre los posibles candidatos se encuentran Stephen Miran, un estrecho asesor económico, y el expresidente del Grupo del Banco Mundial David Malpass, un aliado del presidente que ha criticado a la Fed por no bajar las tasas de interés, añadió el reporte.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. (Reporte de Angela Christy en Bengaluru. Editado en español por Natalia Ramos)
