Trump: "Brasil es un pésimo socio comercial"Manuel Balce Ceneta - AP

En respuesta a la prensa en la Casa Blanca sobre los aranceles y las relaciones con Latinoamérica y China, Trump declaró: "Brasil ha sido un pésimo socio comercial en términos de aranceles; como saben, nos cobran aranceles enormes, muchísimo más altos que los que les cobramos. De hecho, básicamente, ni siquiera imponíamos ninguno".

Según el presidente norteamericano, los brasileños aplican "aranceles enormes y dificultan mucho todo", mientras que "ahora les imponen aranceles del 50% y no están contentos, pero así es la cosa. Nos han tratado mal como socio comercial durante muchísimos años, siendo uno de los peores países del mundo".

Trump finalmente reiteró su apoyo a Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto por orden del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil. "Conozco a este hombre (Bolsonaro, ndr.) y les digo que soy bueno evaluando a la gente: creo que es un hombre honesto", expresó, y agregó que, en su opinión, el juicio "es realmente una ejecución política". (ANSA).

