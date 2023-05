Trump bromea sobre el veredicto de agresión sexual y repite falsedades sobre elecciones

Por Nathan Layne y Tim Reid

10 mayo (Reuters) - Donald Trump reiteró el miércoles sus quejas en el primer foro televisado sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, dejando claro desde el momento en que subió al escenario que tiene poca intención de montar una campaña más disciplinada para su tercera candidatura a la Casa Blanca.

En una polémica emisión de 70 minutos, Trump causó las risas del público de Nuevo Hampshire cuando se burló de las denuncias de la escritora E. Jean Carroll de que abusó sexualmente de ella, repitió falsedades sobre su derrota en las elecciones de 2020, dijo que indultaría a muchos de sus partidarios condenados por participar en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio y llamó "persona desagradable" a su moderadora en CNN, Kaitlan Collins.

Respondiendo a las preguntas de Collins y de los miembros de la audiencia en el Saint Anselm College, Trump no hizo ningún esfuerzo por ofrecer posiciones más moderadas, lo que según los analistas políticos es clave para ampliar su atractivo a una franja más amplia de republicanos.

A la pregunta de Collins sobre si reconocería que perdió ante el demócrata Joe Biden en 2020, el republicano reiteró sus afirmaciones infundadas de que las elecciones fueron amañadas en su contra, desestimando los intentos de la presentadora por corregirlo.

"Fueron unas elecciones amañadas", dijo Trump, añadiendo que cualquiera que piense lo contrario es "estúpido".

Trump, el favorito en la carrera por la nominación presidencial republicana, no se mostró arrepentido por el mortal asalto al Capitolio de Estados Unidos, cuando sus partidarios trataron de impedir que el Congreso ratificara el resultado de las elecciones, y repitió su plan de perdonar a las personas involucradas si los votantes lo llevan a la Casa Blanca en 2024.

"Me inclino por indultar a muchos de ellos. No puedo decir a cada uno de ellos en específico, porque un par de ellos, probablemente, se salieron de control", dijo Trump.

Trump y Collins frecuentemente se interrumpieron y la presentadora cuestionó varias de las falsas afirmaciones del expresidente, tanto sobre las elecciones de 2020 como sobre el ataque del 6 de enero, que siguió a un discurso que dio a sus partidarios fuera de la Casa Blanca ese día.

"Nunca he hablado ante una multitud tan grande como esa, y eso fue porque pensaban que las elecciones estaban amañadas. Estaban allí con amor en el corazón. Fue increíble, y fue un día precioso", dijo.

El público, compuesto por republicanos y votantes independientes que tienen previsto votar en las primarias republicanas, se mostró en general muy favorable a Trump y le dedicó una gran ovación cuando subió al escenario. Nuevo Hampshire es uno de los primeros estados que realiza primarias y podría ser decisivo en los esfuerzos del candidato por volver a la Casa Blanca.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el Comité Nacional Demócrata dijo que el expresidente "mintió sobre las elecciones de 2020" durante 20 minutos y criticó que describiera el 6 de enero de 2021 como "un hermoso día".

"Esto sería repugnante si no fuera tan peligroso", dijo el portavoz del DNC, Ammar Moussa, en un comunicado.

Collins trató de comprobar la veracidad de las afirmaciones de Trump en tiempo real, lo que a veces llevó a los dos a interrumpirse mientras el republicano se negaba a ceder.

El martes, un jurado federal determinó que Trump abusó sexualmente de Carroll en el probador de unos grandes almacenes en Manhattan en la década de 1990, y luego dañó su reputación al describir sus afirmaciones como "un engaño" y "una mentira".

"¿Qué clase de mujer se encuentra con alguien y lo saluda y a los pocos minutos están haciendo 'travesuras' en un probador?", dijo Trump, en uno de los muchos comentarios despectivos sobre Carroll que provocaron aplausos y risas. La llamó "chiflada".

Tras el veredicto del martes, Carroll emitió un comunicado diciendo: "Hoy, el mundo finalmente sabe la verdad (...) Esta victoria no es sólo para mí, sino para todas las mujeres que han sufrido porque no se les creyó".

Trump se mantuvo firme en sus declaraciones en una cinta de "Access Hollywood" de 2005 en la que se jactaba de agarrar a las mujeres por los genitales, sugiriendo que las estrellas podían salirse con la suya. Los comentarios se utilizaron contra Trump en el juicio.

"Y a ustedes les gustaría que me retractara. No puedo retractarme porque es cierto. He dicho que es verdad desde hace un millón de años, aproximadamente un millón de años, quizás un poco más que eso", dijo Trump. "No me estoy refiriendo a mí mismo, estoy diciendo gente que es famosa, gente que son estrellas".

Ante la pregunta de un miembro del público sobre qué le diría a los votantes que afirman que esa actitud le descalifica para ser presidente, Trump respondió, "bueno, no son muchos porque mis números en las encuestas acaban de salir. Han subido", dijo. (Reporte de Nathan Layne y Tim Reid; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters