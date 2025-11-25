Trump busca crear una plataforma basada en IA para aprovechar los datos gubernamentales

Por David Shepardson

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto para poner en marcha una iniciativa gubernamental destinada a crear una plataforma integrada de inteligencia artificial que aproveche los conjuntos de datos científicos federales para entrenar tecnologías de nueva generación.

El esfuerzo, denominado Misión Génesis, tiene como objetivo transformar la investigación científica y acelerar los descubrimientos científicos mediante el uso de conjuntos masivos de datos científicos del Estado para entrenar modelos de fundamentos científicos y crear agentes de IA para probar nuevas hipótesis, automatizar los flujos de trabajo de investigación y acelerar los avances científicos.

Trump ordenó al Departamento de Energía y a los Laboratorios Nacionales de Estados Unidos unir las mentes más brillantes de Estados Unidos, los ordenadores más potentes y los vastos datos científicos en un sistema cooperativo para la investigación.

El Departamento de Energía creará una plataforma de experimentación de IA en bucle cerrado que integrará superordenadores y conjuntos de datos estadounidenses para generar modelos de fundamentos y alimentar laboratorios robóticos.

Michael Kratsios, que dirige la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, dijo que el esfuerzo pretende desbloquear conjuntos de datos federales y acelerar masivamente el ritmo de los avances científicos.

Afirmó que la Misión Génesis pretende utilizar la IA para automatizar el diseño de experimentos, acelerar la simulación y generar modelos predictivos para todo, desde el plegamiento de proteínas hasta la dinámica del plasma de fusión. Esto acortará los plazos de los descubrimientos de años a días o incluso horas.

El secretario de Energía, Chris Wright, destacó la enorme inversión del sector privado en IA, pero dijo que el Gobierno quería reorientar esos esfuerzos para centrarse en los descubrimientos científicos, los avances en ingeniería, y para ello se necesitan los conjuntos de datos que contienen nuestros laboratorios nacionales.

El decreto presta especial atención a la seguridad nacional, económica y sanitaria de Estados Unidos, incluyendo la biotecnología, los materiales críticos, la energía nuclear de fisión y fusión, la exploración espacial, la ciencia de la información cuántica, los semiconductores y la microelectrónica.

Trump ha dado prioridad a ganar la carrera de la inteligencia artificial contra China.

Poco después de asumir el cargo en enero, Trump ordenó a su Gobierno que elaborara un Plan de Acción de IA que convirtiera a Estados Unidos en la capital mundial de la inteligencia artificial y redujera las barreras regulatorias a su rápida expansión. También anuló un decreto sobre seguridad de la IA firmada por su predecesor Joe Biden. (Información de David Shepardson; edición de Leslie Adler y Stephen Coates; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)