Trump busca usar programa de IA del Pentágono para fijar precios de minerales de zona comercial: fuentes

Por Ernest Scheyder

24 feb (Reuters) - La administración del presidente Donald Trump planea utilizar un programa de inteligencia artificial creado por el Pentágono para ayudar a establecer precios de referencia para minerales críticos, mientras trabaja para construir una zona comercial global de metales, informaron a Reuters tres fuentes con conocimiento directo de la iniciativa.

A principios de este mes, el vicepresidente JD Vance propuso que Estados Unidos y más de 50 países impusieran "precios de referencia para los minerales críticos en cada etapa de la producción", respaldados por "aranceles ajustables para mantener la integridad de los precios".

Esos precios de referencia serán fijados por el programa de inteligencia artificial para metales OPEN (Open Price Exploration for National Security) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según las fuentes, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

La medida arroja luz sobre cómo la administración pretende configurar los precios del mercado, a pesar de que la tecnología de inteligencia artificial se ha enfrentado al escepticismo sobre si puede reestructurar la forma en que se compran y venden los minerales críticos.

El programa OPEN fue lanzado en 2023 por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) del Pentágono con el objetivo de calcular cuál debería ser el precio de un metal teniendo en cuenta los costos de mano de obra, procesamiento y otros, y excluyendo la supuesta manipulación del mercado chino.

Según las fuentes, los funcionarios de Trump están centrando inicialmente el modelo de precios basado en IA de OPEN en al menos cuatro minerales críticos, entre ellos el germanio, el galio, el antimonio y el tungsteno, antes de ampliarlo a otros, con S&P Global y la empresa finlandesa Rovjok proporcionando datos y otra asistencia técnica.

La Casa Blanca, el Departamento de Defensa, S&P y Rovjok no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El plan sobre los minerales se produce en un momento en que la administración se dispone a desplegar rápidamente herramientas de IA en otros ámbitos, entre otros, mediante colaboraciones con OpenAI, Anthropic y Google, de Alphabet, para el uso de IA generativa en entornos de combate.

ENFOQUE EN LOS MERCADOS DE METALES POCO NEGOCIADOS

China es el mayor productor o procesador mundial de muchos de los minerales considerados críticos por el Gobierno de Estados Unidos. Pekín ha aprovechado esa ventaja en los últimos años para producir minerales con pérdidas y frenar los precios del mercado, un contexto que ha obligado a cerrar a sus rivales occidentales.

Las autoridades chinas llevan mucho tiempo afirmando que Pekín gestiona sus exportaciones de minerales de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio.

El programa OPEN, que el año que viene pasará a estar bajo el control de la organización sin ánimo de lucro Critical Minerals Forum (CMF), se ha centrado desde sus inicios en los metales con bajo volumen de negociación.

El CMF ha afirmado que su objetivo ha sido colaborar con "socios financiados por el Gobierno para realizar pruebas de resistencia con modelos de inteligencia artificial" e "identificar y apoyar proyectos de minería y procesamiento comercialmente viables, en lugar de centrarse en la política gubernamental".

El modelo de inteligencia artificial tiene por objeto promover los acuerdos de suministro de metales entre las empresas mineras y los fabricantes occidentales, proporcionando a ambas partes una mayor certeza en cuanto a los precios.

A los fabricantes que utilizan germanio, antimonio, galio y otros minerales les puede resultar difícil evaluar si los precios chinos reflejan la dinámica tradicional de la oferta y la demanda.

Un precio del antimonio fijado por el programa de IA y respaldado por el bloque comercial podría aumentar los beneficios de las empresas que desarrollan proyectos de antimonio en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, podría elevar los precios para los fabricantes de automóviles que utilizan antimonio en adhesivos y otros productos.

No quedó claro de inmediato si los precios derivados de la IA oscilarían o serían fijos, ni si se fijarían entre Estados Unidos y sus aliados individuales o se aplicarían en todo el bloque comercial.

El calendario de aplicación tampoco está claro, ya que la administración Trump debe convencer primero a docenas de aliados para que se unan al bloque y garantizar así su eficacia.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Canadá dijo en una declaración a Reuters que estaba "trabajando para comprender y analizar de forma exhaustiva" la propuesta del bloque comercial de minerales. (Reporte de Ernest Scheyder; reporte adicional de David Ljunggren en Ottawa y Julia Payne en Bruselas; edición de Veronica Brown y Nick Zieminski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)