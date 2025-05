Trump califica de broma su imagen de papa hecha con ia, pero los expertos dicen que no es para reírse

Por James Oliphant y Steve Holland

WASHINGTON, 5 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump desestimó el lunes la reacción contra una imagen suya como papa generada por inteligencia artificial y publicada por la Casa Blanca en redes sociales, diciendo que era una broma inofensiva, pero expertos en comunicación dijeron que no le veían la gracia. Las publicaciones generadas por inteligencia artificial durante el fin de semana de Trump vestido con los ornamentos papales blancos y otra de él blandiendo uno de los sables de luz rojos de los villanos en las películas de "Star Wars" parecían típicas de la provocación que el presidente emplea para energizar a sus partidarios y provocar a sus críticos. Desde que volvió al poder el 20 de enero, Trump ha dominado los ciclos informativos. En un fin de semana relativamente tranquilo, las dos imágenes hicieron que Trump siguiera siendo uno de los principales temas de conversación tanto en redes sociales y como fuera de ellas. A lo largo de su carrera política, Trump ha adoptado imágenes atrevidas, desde posar en un camión de la basura hasta situarse frente a una iglesia durante las protestas contra la brutalidad policial. Pero los expertos dijeron a Reuters que, a diferencia de las que se basan en la realidad, las imágenes de inteligencia artificial difuminan la realidad y la ficción de manera que pueden inducir a error. "Creo que estamos viendo un nuevo fenómeno: la fusión del poder de las redes sociales y la inteligencia artificial, organizada para el poder político y el dominio narrativo", dijo John Wihbey, director del AI-Media Strategies Lab de la Universidad Northeastern de Boston. "Está aprovechando este territorio inexplorado", afirma Wihbey. "Sospecho que los políticos de todo el mundo empezarán a utilizar la IA generativa y las redes sociales de formas novedosas". Trump dijo a los periodistas el lunes que la imagen del papa fue publicada como una broma en su cuenta de Truth Social, que luego fue republicada por la Casa Blanca a través de otras redes sociales. "No tuve nada que ver con eso", dijo Trump. "Alguien lo hizo solo en broma. No pasa nada. Hay que divertirse un poco, ¿no?"

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre quién, además de Trump, publica en su cuenta de Truth Social y quién creó los dos memes.

Para muchos católicos de Estados Unidos, Italia y otros países, la imagen de Trump vestido como representante de Dios en la Tierra resultó ofensiva. El ex primer ministro italiano Matteo Renzi escribió en la red social X: "Es una imagen que ofende a los creyentes, insulta a las instituciones y demuestra que el líder de la derecha mundial disfruta siendo un payaso." El estratega demócrata Michael Ceraso consideró la publicación de las imágenes de la IA por parte de la Casa Blanca como un intento deliberado de causar alboroto. "Es el primer presidente 'influencer'", dijo Ceraso sobre Trump, instando a los demócratas a no dejarse atrapar por las polémicas. Trump dijo que se inspira en la lucha libre profesional: "Puedes ser el malo o el bueno mientras consigas la reacción del público". Desde que llegó a la presidencia, Trump ha publicado imágenes generadas por inteligencia artificial de un complejo turístico en primera línea de playa en Gaza, devastada por la guerra y de sí mismo como un rey y como un gángster al estilo de Al Capone.

(Información de James Oliphant y Steve Holland; edición de Ross Colvin y Cynthia Osterman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)