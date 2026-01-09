Trump cancela una segunda oleada de ataques a Venezuela en vista de la cooperación

9 ene (Reuters) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela, la cooperación.

El mandatario afirmó que Venezuela está liberando a muchos presos políticos como señal de "búsqueda de la paz", tras la dramática operación militar estadounidense de la semana pasada en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

"Es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, sobre todo en lo que se refiere a la reconstrucción, en una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas", dijo Trump en la plataforma Truth Social.

"Debido a esta cooperación, he cancelado la previamente esperada segunda Ola de Ataques, que parece que no será necesaria, sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por razones de seguridad y protección", agregó.

Los comentarios los hizo horas después de afirmar en una entrevista en el programa "Hannity" de Fox News que la líder opositora venezolana María Corina Machado viajará a Washington la próxima semana, tras haber descartado previamente la idea de trabajar con ella, diciendo que "no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país".

El presidente republicano, sin embargo, señaló el miércoles a The New York Times que Estados Unidos se está "llevando muy bien" con el Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Durante la entrevista en la Fox, Trump también dijo que se reunirá con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca el viernes y que las compañías gastarían al menos US$100.000 millones en Venezuela, algo que repitió en su mensaje de Truth Social.

(Reporte de Shubham Kalia en Bengaluru; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier López de Lérida)