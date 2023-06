Trump carga contra Fox News por una encuesta lo sitúa 4 puntos por detrás de Biden

El expresidente estadounidense Donald Trump ha criticado este lunes una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac para Fox News que lo sitúa 4 puntos por detrás de Joe Biden en intención de voto.

"La encuesta Quinnipiac/FoxNews sobre Trump contra Biden no es una encuesta justa, es una encuesta MALA. Infrarrepresenta a los repulbicanos en diez puntos, lo que significa que en lugar de estar 4 puntos por debajo, estoy 6 puntos por encima. Otras encuestas me colocan mucho más arriba", ha publicado Trump en su red social, Truth Social.

El exmandatario y favorito a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 ha cargado en particular contra la cadena conservadora, que "siempre intenta, como ya hizo en 2016 mostrar lo negativo de MAGA (Make America Great Again) y Trump. Estamos ganando A LO GRANDE. No les gusta. A los RINOS no les gusta. A los demócratas no les gusta, pero sobre todo, ¡no les gusta a los marxistas y comunistas!", ha añadido. Los RINO son los Republican In Name Only, los republicanos solo de nombre, republicanos moderados, en el lenguaje de Trump.

La encuesta fue publicada el pasado miércoles y auguraba un 48 por ciento de votos a favor de Biden frente al 44 por ciento de Trump. El apoyo a Biden no había cambiado con respeto a la encuesta de mayo, mientras que el de Trump cayó dos puntos.

