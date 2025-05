trump carga contra powell por no bajar tasas y resta importancia al riesgo de inflación

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autores)

Por Andrea Shalal y Steve Holland

WASHINGTON, 8 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el jueves sus críticas contra el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, llamándole "tonto" y quejándose de que el banco central se niegue a bajar las tasas de interés.

Trump lleva varias semanas criticando a Powell, amenazando con despedirlo y luego dando marcha atrás en sus amenazas. Ha arremetido repetidas veces en su contra en publicaciones en las redes sociales, llamándole "gran perdedor".

En declaraciones efectuadas un día después de que la Fed mantuviera su tasa de préstamo clave sin cambios, tal y como esperaban los mercados, Trump afirmó que recortar las tasas sería "como combustible para aviones" para la economía, "pero él no quiere hacerlo". Asimismo, afirmó que Powell "no me ama".

La semana pasada, en comentarios que sugerían que él sabe más de tasas que el presidente de la Fed, Trump dijo que no es "un gran fan" de Powell.

La Fed mantuvo el miércoles los costos de endeudamiento a largo plazo en el rango del 4,25%-4,5%, donde llevan desde diciembre.

Aunque es probable que los grandes aranceles impuestos por Trump aumenten tanto la inflación como el desempleo, la economía hasta ahora ha mostrado pocas señales de cualquiera de los dos, dijo Powell el miércoles.

Según agregó, esta realidad da tiempo a la Fed para esperar hasta que haya más claridad sobre dónde terminan realmente los gravámenes y evaluar su efecto sobre los precios y el empleo. En ese momento, la entidad puede actuar según sea necesario, y potencialmente de forma agresiva, señaló.

No obstante, Trump tenía una opinión diferente. "Demasiado tarde, Jerome Powell es un TONTO que no tiene ni idea", escribió en su red Truth Social el jueves por la mañana. "Petróleo y Energía muy abajo, casi todos los costos (comestibles y 'huevos') abajo, prácticamente NO HAY INFLACIÓN...".

Recortar las tasas suele impulsar la economía, pero en un momento de inflación por encima del objetivo, también podría desatar una espiral ascendente de presiones sobre los precios que Powell ha dicho que debe evitarse.

Trump nombró a Powell como presidente de la Fed en 2018, en su primer mandato en la Casa Blanca, y el demócrata Joe Biden le confirmó para un segundo mandato de cuatro años en 2022.

Trump no ha ocultado su descontento con la gestión de la política monetaria de Powell desde poco después de nombrarlo. La insinuación de Trump el mes pasado de que le gustaría que Powell se fuera hizo caer las acciones como los bonos, por temor de los inversores a que la entidad pudiera perder su independencia y, por tanto, su capacidad para contener la inflación.

Preguntado por las críticas de Trump en su rueda de prensa del miércoles, Powell declinó hacer comentarios. Ha dicho que tiene la intención de completar su mandato como presidente, que termina en aproximadamente un año.

Powell se reunió un total de tres veces con Biden. También tuvo una cena de 90 minutos con Trump en la Casa Blanca durante su primera etapa allí, así como varios otros encuentros más cortos, pero no ha hablado con él desde 2019.

Powell dijo el miércoles que nunca ha buscado ni buscará una reunión con un presidente. "Siempre ha sido al revés", afirmó el miércoles.

Hablar con Powell, dijo Trump el jueves, es "como hablar con una pared". (Reporte adicional de Ann Saphir; editado en español por Javier Leira y Carlos Serrano)