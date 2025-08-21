Trump celebró decisión de la Corte

(ANSA) - NUEVA YORK 21 AGO - "Victoria total en el caso de la falsa fiscal general de Nueva York, Letitia James!", escribió Donald Trump en su red Social Truth tras la decisión de un tribunal de apelaciones de anular la multa de US$500 millones que se le impuso por fraude.

"Siento un profundo respeto por la valentía de la Corte al anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a empresas de todo el estado de Nueva York", añadió el presidente.

"Esta fue una cacería de brujas política, en el sentido empresarial, como nunca antes se había visto. Este fue un caso de interferencia electoral por parte de la ciudad y el estado, intentando demostrar, ilegalmente, que había actuado mal cuando, de hecho, todo lo que había hecho era absolutamente correcto e incluso perfecto", atacó Trump.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó el jueves una sanción por fraude civil de US$500 millones contra el presidente Trump y sus empresas por sobrevalorar rutinariamente sus propiedades en los estados financieros.

"Victoria total en el caso de la falsa fiscal general de Nueva York, Letitia James!", escribió Trump en Truth tras la decisión del tribunal.

"Siento un profundo respeto por la valentía de la Corte al anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a empresas de todo el estado de Nueva York", añadió el presidente.

"Esta fue una cacería de brujas política, en el sentido empresarial, como nunca antes se había visto. Este fue un caso de interferencia electoral por parte de la ciudad y el estado, intentando demostrar, ilegalmente, que había actuado mal cuando, de hecho, todo lo que había hecho era absolutamente correcto e incluso perfecto", atacó el presidente.

Algunos jueces del Primer Departamento de la División de Apelaciones del estado estuvieron de acuerdo en que Trump y sus empresas habían participado en el fraude, pero coincidieron con sus colegas en que la sanción era "excesiva".

"Si bien ciertamente ocurrió daño, no fue el daño catastrófico lo que puede justificar un premio de casi US$500 millones al Estado", escribieron dos de los jueces.

Eric Trump celebró el fallo en una entrevista telefónica con NBC News. "Esta es la mayor victoria del mundo. Siempre supimos que esto iba a pasar. El caso está totalmente ganado y es un gran día para nosotros", dijo el hijo del presidente.

El fallo de 323 páginas del tribunal de apelaciones de nivel medio se compone de tres opiniones separadas de los cinco jueces del panel, y mostró que estaban profundamente divididos. Dos de los jueces estaban a favor de mantener la conclusión del fraude pero desestimando las sanciones financieras, dos de los jueces estaban a favor de ordenar un nuevo juicio y uno de los jueces había desestimado el caso.

Los abogados de Trump habían sostenido que no deberían tener que pagar nada en daños y perjuicios.

Culparon al juez por no confiar en la experiencia de su cliente para valorar las propiedades, y alegaron que algunas de las discrepancias que el juez señaló estaban fuera del estatuto de limitaciones para el caso y no debían utilizarse.

El fallo del tribunal de apelaciones de nivel medio puede ser impugnado en el tribunal más alto del estado, el Tribunal de Apelaciones.

El juez Arthur Engoron emitió su juicio contra Trump a principios de 2024 después de descubrir que él y sus empresas habían participado en "fraudes repetidos y persistentes".

El juicio, que se extendió durante varios meses cuando Trump estaba en plena campaña electoral, incluyó el testimonio del entonces expresidente.

El caso se centró en las acusaciones de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de que Trump mintió a los bancos y aseguradoras al sobrevalorar y infravalorar sus activos cuando era para su beneficio, exagerando su patrimonio neto por el monto de miles de millones de dólares.

El esquema permitió a Trump obtener préstamos bancarios y pólizas de seguro a tasas a las que de otro modo no habría tenido derecho, y como resultado "cosechó cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas", dijo la oficina de James.

Trump sostuvo que sus estados financieros eran conservadores, y alegó repetidamente que el caso del fiscal general demócrata estaba motivado políticamente. (ANSA).