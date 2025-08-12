LA NACION

Trump cita un "importante proceso judicial" contra Powell de la Fed y urge de nuevo a bajar tasas

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes su llamado a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés de referencia y citó un "importante proceso judicial" contra el jefe de la Fed, Jerome Powell, por las reformas de los edificios del banco central.

"Jerome 'Demasiado tarde' Powell debe bajar YA las tasas", escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

"Estoy, sin embargo, considerando permitir que un importante proceso judicial contra Powell proceda debido al horrible, y groseramente incompetente, trabajo que ha hecho en la gestión de la construcción de los edificios de la Fed". (Reporte de Ryan Patrick Jones; Escrito por Susan Heavey; Editado en español por Natalia Ramos)

