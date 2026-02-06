Trump comparte un video racista en el que se representa a los Obama como simios

WASHINGTON, 6 feb (Reuters) - El presidente Donald Trump compartió un video en las redes sociales en el que se representaba a Barack Obama y a Michelle Obama como simios, invocando imágenes racistas utilizadas durante mucho tiempo para deshumanizar a las personas de ascendencia africana.

A última hora del jueves, Trump compartió un video de un minuto de duración en el que amplificaba las falsas afirmaciones de que su derrota electoral en 2020 fue resultado de un fraude. En el video se insertó un clip, aparentemente generado por inteligencia artificial, en el que se veía a primates bailando con las cabezas de los Obama superpuestas.

La publicación suscitó rápidas críticas por parte de destacadas figuras políticas, entre ellas el senador republicano Tim Scott, un aliado de Trump que es negro.

"Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca", dijo Scott en X. "El presidente debería eliminarlo".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la publicación había generado "indignación falsa" y añadió que "se trata de un meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león".

El clip de Trump incluía una canción de ese musical.

Un portavoz de los Obama se negó a hacer comentarios.

Durante siglos, los supremacistas blancos han representado a las personas de ascendencia africana como monos como parte de campañas para deshumanizar y dominar a las poblaciones negras.

"Que Trump y sus seguidores racistas se queden con la espina de que los futuros estadounidenses acogerán a los Obama como figuras queridas, mientras que a él lo estudiarán como una mancha en nuestra historia", dijo Ben Rhodes, exasesor de Obama, en X.

Trump tiene un historial de compartir retórica racista y durante mucho tiempo promovió la falsa teoría conspirativa de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. En diciembre, el republicano describió a los somalíes como "basura" que debería ser expulsada del país.

El año pasado fue criticado por representar al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que es negro, con un bigote superpuesto y un sombrero.

Los defensores de los derechos civiles han afirmado que la retórica de Trump se ha vuelto cada vez más audaz, normalizada y políticamente aceptable. (Reportaje de la oficina de Reuters en Washington; Editado en español por Juana Casas)