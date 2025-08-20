Trump compra más de US$100 millones en bonos durante la presidencia

WASHINGTON, 20 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comprado más de US$100 millones en bonos de empresas, estados y municipios desde que asumió el cargo en enero, mostraron sus declaraciones esta semana.

Los formularios, publicados en línea el martes, muestran que el multimillonario presidente republicano hizo más de 600 compras financieras desde el 21 de enero, el día después de ser investido para su segundo mandato en la Casa Blanca.

El informe del 12 de agosto de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos no enumera las cantidades exactas de cada compra, sino que se limita a ofrecer un amplio abanico.

Incluyen bonos corporativos de Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo, así como Meta, Qualcomm, The Home Depot, T-Mobile USA y UnitedHealth Group.

Otras compras de deuda incluyen diversos bonos de ciudades, estados, condados y distritos escolares, así como distritos de gas y otros emisores.

Las inversiones incluyen áreas que podrían beneficiarse de los cambios en la política estadounidense bajo su Gobierno.

Trump, empresario reconvertido en político, ha dicho que ha puesto sus empresas en un fideicomiso gestionado por sus hijos.

Su declaración anual de impuestos presentada en junio mostró que sus ingresos procedentes de diversas fuentes siguen recayendo en última instancia en el presidente, algo que lo ha expuesto a acusaciones de conflictos de intereses.

La Casa Blanca no respondió el miércoles a una petición de comentarios. (Reporte de Susan Heavey y Trevor Hunnicutt; edición en español de Javier López de Lérida)