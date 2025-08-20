Trump compró bonos corporativos por US$103 millones

Los documentos publicados muestran que Trump comenzó con la compra de bonos un día después de prestar juramento el 20 de enero e incluyen deuda vendida por empresas, gobiernos locales y entidades que podrían verse directamente afectadas por su amplia agenda. En total, Trump hizo alrededor de 690 compras entre el 21 de enero y el 1 de agosto.

El comercio activo de un presidente de los Estados Unidos no tiene precedentes y coloca a Trump en una posición directa para beneficiarse, o perder, si alguna de las entidades propietarias de los bonos que ha comprado tiene éxito o fracasa. También es otro ejemplo de cómo Trump busca aumentar su riqueza mientras sirve en el cargo.

El 21 de enero, Trump compró un bono perteneciente a la Autoridad de Puentes y Túneles de Triborough de Nueva York. Una semana después, compró otro puñado de bonos durante días consecutivos. Esos bonos pertenecen a varias instalaciones hospitalarias municipales, aeropuertos, fondos de desarrollo regional y distritos escolares desde Florida hasta Alaska.

Las presentaciones no proporcionan cantidades exactas de compra. Las presentaciones no mostraron ninguna venta de Trump.

La compra de Trump continuó con bonos de los megabancos Morgan Stanley, Wells Fargo y Citigroup por valor de al menos US$100.000 cada uno.

La propiedad directa de Trump de los bonos de tres de los gigantes bancarios de la nación también se produce cuando considera un eventual reemplazo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y semanas después de haber nominado a uno de sus principales ayudantes, Stephen Miran, para un asiento en la junta de la FED, la Reserva Federal.

La Reserva Federal puede afectar directamente las ganancias de un banco bajando o aumentando las tasas de interés, junto con una miríada de acciones regulatorias. Como gobernador de la Reserva Federal, Miran tendría una directa parte de esas acciones.

Las compras del presidente también incluyeron al menos US$500.000 de bonos cada una del fabricante de chips Qualcomm, el proveedor de telefonía móvil T-Mobile USA, Home Depot y UnitedHealth Group, la compañía privada de seguros de salud más grande del país.

Las presentaciones también muestran que Trump compró al menos US$250.001 de bonos de Meta. El CEO Mark Zuckerberg asistió a la inauguración del presidente e hizo una donación de US$1 millón a ese evento.

El patrimonio neto de Trump se sitúa actualmente en torno a los US$5500 millones, según la lista de multimillonarios de Forbes. (ANSA).